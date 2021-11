Activision retrasó el lanzamiento de la primera temporada de Call of Duty: Vanguard

Activision postergó el lanzamiento de dos nuevos contenidos de la franquicia de Call of Duty. A través de su cuenta oficial el Twitter, la compañía anunció que el lanzamiento de la primera temporada de Call of Duty: Vanguard y el debut de la actualización “Pacific” de Call of Duty: Warzone ya no serán lanzados el 2 y el 3 de diciembre como se había estipulado originalmente, y ahora ambos contenidos debutarán el 8 de diciembre.

“Actualización: La temporada 1 de Vanguard y Warzone Pacific ahora se lanzarán el 8 de diciembre. Los propietarios de Vanguard tendrán acceso exclusivo por primera vez al mapa de Caldera las 24 horas. El acceso abierto comienza el 9 de diciembre”, señaló la cuenta oficial de Call of Duty.

Activision no entregó una razón para este retraso, sin embargo, cabe señalar que la compañía ha estado en el centro de la polémica debido a un reciente reporte sobre la respuesta de Bobby Kotick ante las denuncias de acoso al interior de la empresa e incluso se han levantado peticiones para que el CEO sea removido de su cargo.