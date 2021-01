Ali Alexander, el activista e influencer pro-Trump que fue baneado por Twitter y PayPal

Uno tras otro se han sumado los reportes en contra de las figuras pro-Trump que avalaron y participaron en el ataque al Capitolio de Estados Unidos. Mientras algunas personas han sido detenidas o incluidas en las listas negras que les han impedido viajar desde aeropuertos, otras figuras más visibles han visto cómo sus puentes de comunicación e ingresos caen uno tras otro.

Ese es el caso de Ali Alexander, un activista de extrema derecha e influencer de redes sociales que fue uno de los organizadores de “Stop the Steal” (Paren el Robo), la campaña que promovió la teoría conspirativa encabezada por Donald Trump que apuntó a un fraude electoral en la victoria presidencial de Joe Biden. Un postulado que fue desmentido inclusive por las decisiones de múltiples cortes de Estados Unidos.

Pero lo más relevante de su accionar se gestó justo en la previa de las acciones contra el Capitolio. El pasado 6 de enero, el mismo día del ataque, Alexander organizó un rally en el que participó Trump, quien incitó el ambiente que terminó con sus seguidores ingresando al edificio gubernamental y provocando los actos que incluyeron el asesinato de un policía.

Entre las consecuencias que ha tenido que afrontar Alexander por sus actos se incluye el cierre permanente de cuenta de Twitter, lo que lo ha sumado al selecto grupo de figuras que fueron eliminadas de la red social por infringir los términos. Entre estos también se incluye el primer mandatario.

Otra de las acciones fue un baneo por parte de Paypal, lo que afectó directamente al bolsillo del activista, ya que ahora no puede recibir dinero de sus seguidores a través del servicio de pago móvil conocido como Venmo. Esta medida también se debió por infringir los términos de uso.

En el portal Daily Beast agregan que Ali Alexander, quien ya venía realizando amenazas de posibles actos de violencia desde diciembre, actualmente se encuentra “escondido”. Más aún, el sitio web con el que promovió su rally del pasado 6 de enero, el mismo día del ataque al Capitolio, fue eliminado de la red.

Según sus últimos mensajes de Twitter, antes de que su cuenta fuese eliminado, el activista aseguró que no aceptará tomar la responsabilidad de lo sucedido. El mismo día del ataque, el propio Alexander subió un video a Twitter sobre los hechos en el Capitolio asegurando que “no rechazaba nada” de lo que estaba sucediendo. “Creo que la gente debería ser ruidosa, creo que la gente debería ser desordenada. Creo que somos dueños de ese Capitolio de los Estados Unidos. Así que no me disculpo por nada“, dijo por ese entonces.

Por ahora, el influencer republicano mantiene sus cuentas de Instagram y Patreon, aunque varias de sus stories ya han sido eliminadas por “violencia” o estar asociadas a “organizaciones peligrosas”.

En otra arista, uno de sus videos de Youtube ha reforzado sus nexos polémicos, ya que antes del ataque, Alexander subió una grabación - ya eliminada - en la que agradecía a los parlamentarios republicanos Paul Gosar, Mo Brooks y Andy Biggs por colaborar en su idea de concretar una protesta en el exterior del Capitolio y generar presión sobre la revisión de los votos electorales que le dieron la victoria a Biden.

En Daily Beast plantean que Alexander es un delincuente convicto que se declaró como culpable de un robo en 2007 y de abuso de tarjeta de crédito en 2008. Su irrupción en la política conservadora se gestó de la mano del movimiento Tea Party, haciéndose llamar “Ali Akbar” y organizando un grupo llamado National Bloggers que llevo a cabo una recolección de datos sospechosa.

En la era del MAGA (Make America Great Again) de Trump, se sustentó con un nuevo nombre como una figura de discursos agresivos, afiliado a plataformas de teorías de conspiración como InfoWars y figuras controvertidas como el exconsejero presidencial Roger Stone.

Inclusive llegó a ser invitado a la Casa Blanca durante la “Cumbre de las Redes Sociales” organizada en 2019, por lo que no sorprende que su alcance inclusive llegase hasta el hijo del presidente, Donald Trump Jr, quien retuiteaba sus mensajes en los que clamaba que la futura vicepresidenta Kamala Harris no era realmente afroamericana.