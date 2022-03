Andrew Garfield está “satisfecho con la respuesta de la audiencia” y cree que eso sería un reconocimiento suficiente para Spider-Man: No Way Home

¿Debería Spider-Man: No Way Home haber sido nominada en la categoría de Mejor Película de cara a la próxima edición de los Premios Oscar? Esa es la pregunta que varios actores han recibido después de que, pese a los esfuerzos de Marvel Studios y Sony, la película más reciente del arácnido solo fuera considerada en la categoría de Mejores Efectos Visuales para la siguiente versión de los Premios de la Academia.

Pero aunque Samuel L. Jackson cree que cintas como la tercera aventura en solitario del Spidey de Tom Holland deberían contar con un reconocimiento por parte de los Oscar, Andrew Garfield es un poco más cauteloso con sus impresiones.

Durante una entrevista con The Telegraph, el actor fue consultado directamente respecto a si Spider-Man: No Way Home merecía una nominación como Mejor Película. El actor que regresó como Peter Parker en esa cinta tras protagonizar ambas entregas de The Amazing Spider-Man no dudó en responder, sin embargo, planteó que a su juicio No Way Home ya cuenta con un importante reconocimiento.

“No lo sé”, dijo Garfield sobre la potencial nominación. “Quiero decir, es la sexta película más grande en la historia del cine. Hacer una película que millones de personas quieran ver juntas es un milagro. Hacer una película que ame una organización de premios también es un milagro. A veces esos milagros se superponen y otras veces no. Pero personalmente me siento bastante satisfecho con la respuesta de la audiencia. Creo que eso es suficiente”.

Hasta la fecha Spider-Man: No Way Home ha recaudado más de mil millones de dólares a nivel mundial, pero como la mayoría de las películas de Marvel Studios su éxito comercial no llegó acompañado de nominaciones para las ceremonias más prestigiosas de la industria del cine.

En ese sentido, aunque tiempo atrás el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, clamó que habría una especie de sesgo contra las películas de superhéroes, Garfield parece tener una opinión más matizada sobre la situación.

De hecho, en un una conversación paralela con Jimmy Kimmel donde también fue consultado por el tema, Garfield evitó decir si No Way Home merecía o no una nominación como Mejor Película y procedió a destacar lo que le gustó de esa producción.

“Es una gran película. Jon Watts es un director increíble. Reunió todas estas diferentes historias e hilos y no lo hizo parecer cínico. Lo hizo sentir totalmente sincero e importante”, argumentó el actor. “Y la otra cosa que amo es esta idea del destino y la idea de que si ni el Peter Parker de Tobey ni el mío hubieran aterrizado en ese universo en particular, en el universo de Tom Holland, entonces podría haber perdido a su MJ, si yo no hubiese estado allí para atraparla. Y podría haber tomado un camino oscuro si Tobey no hubiera estado allí para apelar a sus mejores ángeles. Me encanta esa idea de que fuimos llamados allí por una razón específica de tutoría, hermandad. Eso es simplemente hermoso para mí”.

La próxima ceremonia de los Premios Oscar se desarrollará este 27 de febrero y mientras Spider-Man: No Way Home está en carrera en la categoría de Mejores Efectos Visuales, Garfield está nominado como Mejor Actor por su papel en Tick, Tick… Boom.