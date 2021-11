Andrew Garfield opinó sobre las películas de Spider-Man del MCU: “Le han infundido a ese personaje mucha alma y corazón”

Durante los últimos años Andrew Garfield no ha dudado en reflexionar sobre el período en que interpretó a Spider-Man y en diversas ocasiones ha contado que no lo pasó muy bien en el marco del desarrollo de la saga de The Amazing Spider-Man.

De hecho, recientemente el actor indicó que su experiencia como Spider-Man fue un doloroso despertar sobre la industria del cine. Todo mientras también contó que habría recibido presiones para retractarse sobre sus comentarios sobre la posibilidad de representar a Peter Parker como bisexual.

Pero parece que mientras las impresiones de Garfield sobre The Amazing Spider-Man y su secuela no son las mejores, el actor tendría una opinión bastante positiva sobre las cintas de Spidey enmarcadas en el MCU.

En el marco de una reciente alfombra roja por el estreno de su nueva película, Tik, Tik...Boom!, Garfield fue consultado en varias oportunidades sobre Spider-Man y en particular, en una conversación con ET Canada abordó su trayectoria como el trepamuros.

Así, después de reiterar que era fanático de Spider-Man desde que tenía tres años, el actor comentó que tiene algunos buenos recuerdos del tiempo que pudo interpretar al personaje. Todo antes de hablar de su sucesor.

“La parte hermosa de eso es que luego puedes pasar el testigo y puedes ver a otro gran actor, Tom Holland, interpretarlo a su manera”, dijo Garfield. “Lo que pasa con sus películas es que realmente le han infundido a ese personaje mucha alma, corazón, profundidad, calidez, bondad, humor y dulzura. Hay como una sensación de John Hughes, Volver al Futuro y Michael J. Fox en esas películas”.

“Solo creo que Amy Pascal, Kevin Feige y todo el equipo han hecho cosas increíbles con ese personaje. Estoy muy feliz de ser un fan”, agregó.

Las impresiones de Garfield sobre las películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland no dejan de ser llamativas considerando que uno de los principales rumores en torno a la próxima entrega de esa saga, Spider-Man: No Way Home, apunta a un supuesto cameo del actor. No obstante, Garfield sigue negando esos rumores y de hecho, en una conversación con Extra, evadió ese tema repitiendo sus comentarios positivos sobre la saga conformada por Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home.

“Me encanta lo que ha hecho todo el equipo con el personaje. Me encanta lo que ha hecho Jon Watts, lo que ha hecho Tom (Holland), lo que han hecho Amy Pascal y Kevin Feige con esta encarnación del personaje. Le han dado tanta alma y tanta diversión y alegría y es muy fiel al personaje”, señaló Garfield. “Diré esto: estoy muy emocionado de ver lo que hicieron con su tercera entrega”.

Con o sin el regreso de Garfield, Spider-Man: No Way Home se estrenará en diciembre y presentará su segundo tráiler la próxima semana.