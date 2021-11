Andrew Garfield fue presionado para retractarse de sus comentarios sobre la posibilidad de establecer que Spider-Man sería bisexual

Mientras todavía sigue negado su participación en Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield tuvo otra oportunidad para reflexionar sobre su período como el arácnido y aseguró que recibió presiones para retractarse sobre sus dichos respecto a la sexualidad del trepamuros.

Como recordarán, en la antesala del estreno de The Amazing Spider-Man 2, Garfield contó que propuso que Peter Parker fuera representado como un joven bisexual en sus películas e incluso propuso cambiar un poco las cosas y presentar a Michael B. Jordan como una versión masculina de Mary Jane.

“¿Y si MJ es un chico? ¿Por qué no podemos descubrir que Peter está explorando su sexualidad? ¡Apenas es innovador! ... Entonces, ¿por qué no puede ser gay? ¿Por qué no le pueden gustar los chicos? He estado obsesionado con Michael B. Jordan desde The Wire. Es tan carismático y talentoso. Sería incluso mejor, ¡tendríamos bisexualidad interracial!”, señaló Garfield a EW en 2013.

Por supuesto, aquella propuesta del actor no se materializó en lo que hasta ahora es su última película como Spidey. No obstante, es algo que Garfield aún no olvida y lamentó en una reciente entrevista.

Según recoge Gizmodo, en una conversación con The Independent, Garfield señaló que fue presionado para retractarse sobre sus comentarios respecto a que Spider-Man podría ser bisexual.

“Trabajé más duro de lo que nunca he trabajado en nada (en Spider-Man) y estoy realmente orgulloso de ello, pero no me sentí representado”, dijo Garfield. “Hubo una entrevista que di en la que dije: ‘¿Por qué Peter no puede explorar su bisexualidad en su próxima película? ¿Por qué MJ no puede ser un chico?’ Entonces me presionaron mucho para retractarme y disculparme por decir algo que es legítimo pensar y sentir. Así que dije: ‘Está bien, ¿quieren que me asegure de que los intolerantes y los homófobos compren sus entradas?’“.

Durante los últimos años Garfield ha hablado en varias oportunidades sobre su mala experiencia durante el desarrollo de sus películas de Spider-Man. De hecho, días atrás el actor lamentó que los intereses económicos prevalecieran por sobre la historia en las cintas dirigidas por Marc Webb.

En ese sentido, aunque el actor lo sigue negando, será interesante conocer cómo habría aceptado su supuesto papel en la próxima película protagonizada por Tom Holland.