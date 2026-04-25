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    El arbitraje chileno vuelve a ponerse a prueba en la Copa Libertadores y Sudamericana

    Cuatro partidos de la tercera jornada de la fase de grupos de las competencias continentales contarán con la dirección de jueces nacionales.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Piero Maza y Cristián Garay serán dos de los jueces chilenos encargados de dirigir partidos internacionales. Fotos: Photosport.

    La próxima semana trae de vuelta los compromisos internacionales de la Copa Libertadores y Sudamericana. En ambas competencias se desarrollará la tercera fecha de la fase de grupos, instancia en la que se podrá ver en una mejor medida cuáles son los equipos que se proyectan para avanzar a las rondas de eliminación directa.

    Por el lado de los clubes chilenos, Coquimbo Unido, segundo en el Grupo B de la máxima competencia continental, se alista para enfrentar a Deportes Tolima como visitante, mientras que Universidad Católica, segunda del Grupo D, viajará hasta Ecuador para enfrentar a Barcelona.

    En la Sudamericana, O’Higgins recibirá a Boston River, Palestino a Gremio y Audax Italiano visitará a Barracas Central.

    Pero la presencia chilena también destaca en el arbitraje. Cuatro partidos internacionales serán dirigidos por jueces del país. En la Copa Sudamericana, Fernando Véjar será el encargado de dirigir el partido entre Botafogo e Independiente Petrolero de Bolivia.

    En la Libertadores, José Cabero fue asignado para el duelo entre Lanús y Liga de Quito. Cristián Garay estará en el choque entre Corinthians y Peñarol, mientras que Piero Maza, junto a Juan Lara en el VAR, estará presente en el duelo entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.

    Maza, en la mira

    Cabe señalar que Maza se vio involucrado en la polémica en la última fecha tras el encuentro entre Palmeiras y Sporting Cristal. La escuadra brasileña había podido adelantarse en el marcador en el minuto 27 con la anotación de Murilo. No obstante, Juan González apareció en los 41′ para poner el 1-1 parcial con el que ambos equipos se fueron al descanso.

    En el segundo tiempo el VAR fue el protagonista. rimero, en los 62′ anuló el gol de José López tras determinar que hubo posición de adelanto.

    Sin embargo, en los 79′, el videoarbitraje volvió a ser determinante al llamar a Maza a revisar un supuesto penal que el chileno acabó confirmando tras revisar las imágenes. Esta vez, López pudo celebrar y el marcador acabó a favor de los locales por 2-1.

    Esta última jugada provocó las críticas de los medios peruanos. El Comercio, por ejemplo, informó que “en este Sporting Cristal de Maxlorens, también podemos ilusionarnos por los Mateos y los Joaos. En vez de criticarlos por penales mal cobrados y cabezazos errados, no sería mejor abrazarlos y enseñarles el camino. Que entiendan la caída. Porque es duro el 2-1 ante un Palmeiras favorecido de forma abismal por el árbitro chileno Piero Maza”.

    Más adelante apuntaron que “A falta de 10 y con 1-1 en el marcador, el juvenil celeste Joao Cuenca de 18 años cayó en la trampa de Luighi dentro del área rimense. El chileno Maza fue al VAR y compró la falta que el ‘Flaco’ López cambió por gol. Totalmente discutible, y además, por segunda fecha consecutiva un penal polémico define el partido entre un equipo peruano y otro brasileño. Le pasó a Cusco en Perú y a Cristal en Sao Paulo”.

    La República, por su lado, expuso que “Sporting Cristal estuvo muy cerca de obtener un gran resultado en su visita a Palmeiras; sin embargo, un polémico penal fue determinante para que el Verdao se lleve el triunfo 2-1 en la segunda jornada del grupo F de la Copa Libertadores. Los dirigido por Zé Roberto tendrán que dar vuelta a la página y su próximo rival será Junior en Barranquilla”.

    La programación de los equipos chilenos en la Copa Libertadores

    Martes 28 de abril:

    • 22.00 Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido

    Miércoles 29 de abril:

    • 20.00 Barcelona vs. Universidad Católica

    La programación de los equipos chilenos en la Copa Sudamericana

    Martes 28 de abril:

    • 20.00 Barracas Central vs. Audax Italiano
    • 22.00 O’Higgins vs. Boston River

    Miércoles 29 de abril:

    • 20.30 Palestino vs. Gremio

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