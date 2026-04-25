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    Política

    Jackson hace mea culpa y define desafíos que enfrenta la oposición: “Culpar al electorado es una receta del fracaso”

    Jackson sostuvo que en la oposición se deben definir "líneas rojas que no se cruzan" en el marco de las propuestas impulsadas por el gobierno.

    Por 
    Javiera Ortiz
    JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    En el marco de un seminario convocado por el Partido por la Democracia (PPD) este sábado, el exministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, realizó una autocrítica de su paso por el gobierno de Gabriel Boric y delineo los desafíos que enfrenta la oposición actualmente.

    En la instancia, el exsecretario de Estado reconoció su responsabilidad directa en las tensiones que marcaron los primeros años del bloque de izquierda. “Yo fui parte de quienes quizás contribuyeron a esa separación entre un diálogo intergeneracional de personas que tienen una vida progresista”, admitió.

    Jackson sostuvo que la irrupción política del Frente Amplio en el Ejecutivo priorizó las “identidades que traíamos” por sobre los objetivos programáticos, lo que generó divisiones que “repercutieron después” en la capacidad de aglutinar fuerzas políticas.

    Con miras al escenario legislativo actual y en medio de la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno, Jackson sostuvo que la oposición enfrenta un desafío en tres dimensiones.

    El primer desafío, a su juicio, es “impedir retrocesos sociales y plantear que no todo es negociable. Hay líneas rojas que no se cruzan, las que pueden ser acordadas colectivamente”. Esto ante un gobierno que busca sumar votos en el Congreso para “desmantelar avances previos”.

    El exministro definió, además, que la oposición debe “saber cuándo decir que sí” y proponer alternativas que conecten con las demandas ciudadanas, evitando quedar atrapados en una lógica negativa.

    Asimismo, sostuvo que otro de los desafíos que enfrentan es la construcción de un proyecto alternativo que vaya más allá de la simple oposición al Ejecutivo.

    En ese sentido, señaló que no deben repetir el error de culpar al electorado cuando el gobierno cometa errores, ya que “esa es la receta del fracaso”. En tanto, sostuvo que la oposición debe ejercer una “paciencia pedagógica” y ser empáticos en lugar de culpar al votante. “Debemos ser capaces de construir lazos con esa población desencantada”, concluyó.

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    Más sobre:Giorgio JacksonPartido por la DemocraciaFrente AmplioGabriel BoricJosé Antonio Kast

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