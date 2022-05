Así es el nuevo Movistar Gameclub, un espacio con capacidad para 250 personas que busca reunir a los gamers

Durante la jornada de este jueves es que abrió sus puertas el nuevo Movistar Gameclub, un espacio centrado en la comunidad gamer, el cual busca entregar una lugar de reunión y encuentro para las diferentes comunidades gamers. El lugar cuenta con más de mil metros cuadrados, con una capacidad para 250 personas, y con nueve zonas, enfocadas en diferentes aspectos, con computadores, y PlayStation 5 para jugar diferentes títulos, así como una zona de comida o cabinas cerradas para aquellos que busquen una experiencia más privada y centrada en el competitivo.

Ubicado en el mall Plaza Vespucio, el lugar llama la atención desde un comienzo, ya que nada más al entrar es que uno se encuentra con la zona OMEN Academy, la cual está compuesta por más de 50 computadores con diferentes juegos instalados como League of Legends, Valorant y Rocket League.

Estos computadores, cuenta con procesadores Intel Core i5, tarjetas de video Nvidia RTX 2060, 16gb de memoria RAM y 512gb de espacio de almacenamiento para los diferentes títulos. Además están acompañados con periféricos HyperX tanto en teclado, mouse como audífonos.

Según nos señaló Felipe Kattan, Gerente de Marketing Computación HP Chile, la OMEN Academy tiene por objetivo no sólo ser un lugar donde la gente asista a jugar, ya que también busca que los asistentes puedan mejorar su juego, para lo cual se tienen preparadas una serie de iniciativas.

“Vamos a estar trayendo profesionales que van a estar dando charlas, vamos a estar haciendo constantes torneos, capacitaciones, un montón de actividades para mantener vivo este espacio“, agregando que “vamos a ser muy fiel con este nombre de academia y toda actividad que se haga tenga que ver con esto”, nos mencionó.

En cuanto a la posibilidad de añadir más juegos a futuro, Mathias Fernández, Gerente General de Movistar GameClub, nos explica que “tenemos las ganas de conseguir otros discos duros para ir sumando a la biblioteca de juegos, queremos agregar Call of Duty, nos falta Minecraft, no es un tema de que no queramos, es un tema de capacidad de equipo, vamos a apuntar a que una marca de discos duros nos pueda facilitar 100 discos, y así poder tener una biblioteca aún más completa”.

En el centro del recinto, junto con una pantalla gigante de 12 metros cuadrados, para observar diferentes partidas, es que hay un sector con mesas y sillas, ya que el lugar también cuenta con un pequeño local de comida, llamado Loading Bar, y que tiene a la venta diferentes comidas y bebidas para los asistentes. A un costado, es que también cuenta con una tienda para comprar elementos gamer, de las diferentes marcas involucradas en el proyecto.

Otras de las zonas que conforman este recinto es la zona PlayStation 5, la cual cuenta con ocho consolas y televisores de 43 pulgadas, con diferentes títulos, y dónde se llevarán a cabo algunos torneos de juegos de peleas en las próximas semanas.

Para los que busquen un lugar un poco más privado, el lugar también cuenta con dos salas Coca Cola con 6 computadores cada una y lounge de análisis, según dieron a conocer estas salas serán arrendadas, y junto con estar disponibles para los visitantes, busca ser una opción para los equipos competitivos que no tienen un lugar físico desde el cual competir, y que deben hacerlo con cada jugador desde su hogar, con todos los riesgos que eso conlleva de acuerdo a conectividad.

En esta línea, es que los diferentes computadores distribuidos por las diferentes zonas del lugar es que se encuentran conectados a través de fibra óptica Movistar. Al respecto, y sobre el proyecto Rosario Fernandez, Directora de Marketing de Movistar Chile, nos comentó que “cuando hablamos con los gamers lo que manifiestan siempre es esa intermitencia, cuando se les corta, y cuando realmente compiten en los torneos unos segundos de ventaja hace la diferencia, entonces en todo lo que es la competición, la fibra realmente, o la manera en que se conectan, marca una diferencia enorme, además del hardware con el que compiten”.

En la misma línea, y con el objetivo de realizar diferentes eventos relacionados con los esports, es que este lugar presenta un escenario llamado Arena Movistar Fibra, el cual cuenta con una capacidad para 70 personas, sobre el cual nos mencionan que “la idea es que sucedan ahí los concursos o las finales, y se pueda ver también en pantalla gigante.

Según fue dado a conocer, el lugar contará con un valor desde $3.000 pesos por hora en los computadores, con un descuento mayor mientras más horas se compren de forma simultánea. Según nos explica Mathias, “nosotros damos un descuento grande para que puedas tomar más horas, pero las puedes usar durante el mes, durante dos meses da lo mismo (...). Tu llegas te ‘logueas’ y comienza a correr el tiempo”.

De igual forma, según nos complementó, en cuanto al horario de funcionamiento, “tenemos de lunes a lunes para abrir hasta las 11 de la noche, pero vamos a partir de 10:00 AM a 9:00 PM (horario del mall), y si es que la comunidad nos lo pide vamos a extender el horario hasta las 11 de la noche, y si la comunidad nos lo pide vamos a tener de viernes a domingo horario continuado, sin parar”, agregando que “logramos un contrato único con el mall de mantener abierto viernes y sábado sin parar”, y que fue esta una de las variables críticas que definieron el lugar.

Para sus inicios, el lugar tiene presupuestado una serie de torneos con la Movistar Super Series, la cual será una serie de torneos tanto de Valorant, Fortnite como League of Legends, y que tendrán clasificatorias online, con finales presenciales. De igual forma, todos los viernes es que se realizará el Fight Club, que son torneos de juegos de pelea en la zona de PlayStation 5, y torneos diarios de diferentes juegos de forma más casual.