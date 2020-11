Así se verá Clifford, el gran perro rojo, en su nueva película

Tiempo atrás se había filtrado una foto, pero ahora Paramount Pictures finalmente dio a conocer el primer vistazo oficial a la nueva película de Clifford, el gran perro rojo.

Esta cinta que se llamará Clifford the Big Red Dog en inglés mezclará escenas live-action con técnicas de animación digital, por lo que obviamente el primer vistazo al personaje titular consiste en un gran perro rojo hecho con CGI.

De acuerdo a Collider, película de Clifford girará en torno a la historia de Emily Elizabeth (Darby Camp), una estudiante de secundaria que conoce a un sujeto que se dedica a rescatar animales mágicos (John Cleese) y le regala un cachorrito rojo.

Obviamente, si están familiarizados con la historia de Clifford, sabrán que ese perrito no será pequeño por siempre y un día Emily Elizabeth descubrirá que el cachorro se convirtió repentinamente en un perro gigante.

Así, la película mostrará cómo Emily Elizabeth tendrá que recurrir a la ayuda de su tío (Jack Whitehall) para arreglar las cosas antes de que su madre (Sienna Guillory) regrese a casa de un viaje de negocios.

Clifford the Big Red Dog es dirigida por Walt Becker (Alvin and the Chipmunks: Road Chip) y planea estrenarse en cines durante noviembre de 2021.