Benedict Cumberbatch cree que “habría sido divertido” que Doctor Strange apareciera en WandaVision

Desde que Paul Bettany comenzó a hablar de un cameo sorpresa en el último episodio de WandaVision, algunos fanáticos empezaron a especular con una posible aparición de Doctor Strange en la serie. Después de todo, pese a que Marvel Studios nunca anticipó una participación del Hechicero Supremo en el programa, está claro que la historia de Wanda Maximoff seguirá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Sin embargo, el final de WandaVision no incluyó un cameo de Doctor Strange y aunque contempló varios momentos importantes para el futuro del MCU, aún hay personas que se preguntan por qué el personaje de Benedict Cumberbatch no apareció en la serie.

En ese contexto y en una entrevista sobre su nueva película, The Courier, Cumberbatch fue consultado respecto a si estaba al tanto de las teorías de los fanáticos y el interés que existía por ver a Stephen Strange en WandaVision.

“Lamento decepcionarte. No lo sé, sí. Quiero decir, eso habría sido divertido, supongo”, señaló el actor en conversación con Jake’s Take. “Habría llevado a la participación de (Elizabeth Olsen) en la película pero, ya sabes, todo eso está por venir. Estamos en medio de esto ahora, hemos estado filmando desde antes de Navidad y es muy emocionante”.

“Y sí, hoy es un buen día, no solo hablando sobre esta película, pero también sobre nuestra productora que, en general, lo está haciendo muy bien. Acabamos de recibir cinco nominaciones por The Mauritanian, que es una película de la que estoy orgulloso”, agregó el actor. “Así que sí, no estaba en WandaVision, pero he estado bastante ocupado, supongo que por eso mencioné a The Mauritanian también porque quería hablar de eso”.

Estos comentarios de Cumberbatch también se suman a los dichos de Jac Schaeffer, la creadora de WandaVision, quien en una entrevista con Deadline planteó que el Hechicero Supremo no apareció en la serie porque simplemente esa era la propuesta de la historia de Wanda y Vision.

“Amo al Doctor Strange como cualquiera. Sí, es una de esas cosas, así sucedieron las cosas, es lo que diré (...), pero espero verlo en la pantalla con Wanda en Doctor Strange 2″, dijo Schaeffer.

Aunque no apareció en WandaVision, Cumberbatch volverá a interpretar a Doctor Strange en Doctor Strange en el Multiverso de Madness, una película que también contará con Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff y será dirigida por Sam Raimi. De hecho, recientemente el actor habló de su trabajo con el director y manifestó que esta entrega sería un proceso más colaborativo que sus proyectos anteriores con Marvel Studios.