Lo nos deja WandaVision para el futuro de Marvel Studios

Debido a la pandemia WandaVision terminó siendo la primera producción en estrenarse dentro de la Fase 4 de Marvel Studios. En la práctica eso no solo implicó que la serie llegara a llenar el espacio que dejaron varios meses sin nuevas entregas del MCU, sino que también propició que esta apuesta quedara como la primera en dar pistas sobre lo que está por venir en el universo cohesionado.

Después de todo, desde que la primera película de Iron Man se estrenó por allá en 2008, las entregas de Marvel Studios se han dedicado a apuntar al futuro con sus escenas post-créditos y WandaVision no podía ser la excepción.

Durante el final que se estrenó esta semana en Disney Plus, WandaVision presentó dos escenas post-créditos que plantean escenario el para algunos personajes y abren nuevas preguntas de cara a las próximas entregas de esta franquicia.

Pero ¿Qué nos dejaron las escenas post-créditos de WandaVision para el futuro de Marvel Studios? A continuación entramos en el terreno de los spoilers de la serie para revisarlo.

Monica Rambeau y Capitana Marvel 2

La primera escena post-créditos de WandaVision nos dejó un rato más en la ciudad de Westview en Nueva Jersey, y mientras los agentes federales encabezados por Jimmy Woo comenzaban a evaluar la situación del poblado que permaneció encerrado dentro del Hex, Monica Rambeau fue convocada al cine por una misteriosa mujer.

Inicialmente aquella mujer parecía una simple agente que quería hablar con Monica en privado, no obstante, al interior del cine reveló sus verdaderos colores y se transformó nada más ni nada menos que en una skrull.

“Me envió un viejo amigo de tu madre. Oyó que te dejaron en tierra. Le gustaría verte”, dijo la skrull.

Obviamente Monica no se sorprendió al descubrir que la mujer en realidad era uno de esos alienígenas capaces de cambiar de forma y es que como recodarán, este personaje ya conoció a los skrulls en la primera película de Capitana Marvel donde Talos y su familia incluso cenaron con Carol Danvers, Nick Fury, Maria Rambeau y la pequeña Monica.

Así, durante la escena post-créditos, Rambeau solo le preguntó a la skrull dónde podría encontrarse con el personaje que la envió. Algo a lo que la extraterrestre simplemente respondió señalando al cielo.

Por supuesto, como Monica finalmente adquirió sus poderes durante los eventos de WandaVision, ahora no tiene mayores problemas para embarcarse en una aventura espacial. Pero aunque ella parece determinada a participar en esta misión, Marvel Studios dejó esta historia para otra oportunidad.

De acuerdo a lo que Disney anunció durante su presentación para los inversionistas a fines del año pasado, la próxima aparición de Teyonah Parris como Monica Rambeau será en Capitana Marvel 2.

La secuela de Capitana Marvel será dirigida por Nia DaCosta y aunque todavía no hay muchos detalles oficiales de su trama, esta escena post-créditos de WandaVision comienza a establecer el escenario para aquella historia.

En ese sentido, lo primero que esta escena deja en claro es que de una forma u otra los skrulls podrían volver a figurar en esa película. En la cinta original de Capitana Marvel los skrulls no se presentaron como una amenaza, pero como esta secuencia no entregan mayores detalles sobre lo que ha pasado con esos personajes desde 1995, por ahora sus intenciones son un misterio.

Por otra parte, esta escena también plantea una pregunta respecto a quién es el “viejo amigo” de Maria Rambeau. Tengan en cuenta que por lo que estableció Capitana Marvel ese personaje podría ser Talos, el líder de los skrulls, o Nick Fury, quien precisamente estaba en una base espacial llena de skrulls en la escena post-créditos de Spider-Man: Far From Home.

Así aunque por ahora no sabemos con quién se contactará Monica, su aventura espacial no solo podría estar pavimentando el camino para una eventual aparición de los skrulls en Capitana Marvel 2, sino que también podría tener que ver con el contexto que Marvel Studios estaría preparando para la serie de Invasión Secreta.

Recuerden que la compañía planea adaptar a ese arco de los cómics de Marvel como una serie que precisamente contará con Ben Mendelsohn como Talos y Samuel L. Jackson como Nick Fury. Dicha serie aún no tiene una fecha de estreno, por lo que podría llegar antes o después del debut de Capitana Marvel 2 que en estos momentos está fijado para 2022.

Finalmente aunque en la primera escena post-créditos de WandaVision no se mencionó a Carol Danvers, también cabe recordar que el quinto capítulo de la serie además tanteó un posible conflicto entre Monica y Carol en Capitana Marvel 2.

Después de todo, aunque cuando Monica finalmente consiguió sus poderes escuchó la voz de Danvers, la hija de Maria Rambeau aparentemente no está en buenos términos con la heroína y eso sería algo que la película tendría que abordar si pretende que Capitana Marvel pelee junto a Rambeau y Ms. Marvel, quien también será parte de aquella cinta.

Wanda y Doctor Strange in the Multiverse of Madness

WandaVision no incluyó ninguna conexión al Multiverso como algunos fanáticos esperaban, pero eso no significa que el futuro de Scarlet Witch esté lejos de las aventuras en diferentes mundos. Después de todo, está confirmado que Elizabeth Olsen volverá a interpretar a Wanda Maximoff en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

En ese sentido, la segunda escena post-créditos de WandaVision es clave para entender cómo encontraremos a Wanda cuando la próxima película de Doctor Strange llegue a los cines (probablemente) en 2022.

En la secuencia final de WandaVision vemos a Wanda en una cabaña aislada entre las montañas. Inicialmente parece que Maximoff solo está haciéndose un té y por fin está en paz con las tragedias de su pasado. Sin embargo, pronto las cosas toman un giro propio de las entregas de Marvel Studios y se revela que Wanda está utilizando a su forma astral para estudiar al Darkhold.

El Darkhold ese es libro que Agatha Harkness mostró en el penúltimo episodio de WandaVision y, mientras Wanda pasa y pasa las páginas, no solo escuchamos a una versión del tema de Doctor Strange sino que también oímos los lamentos de Billy y Tommy, los hijos de Wanda y Vision que desaparecieron cuando ella desarmó la realidad de Westview.

Durante el último episodio de WandaVision, Wanda recalcó que ella nunca estudió para usar su magia. Sin embargo, después de dejar a Westview y derrotar a Agatha con un truco que ella misma había revelado, parece que Maximoff finalmente decidió dedicarse a la comprensión de sus habilidades. Todo en un contexto que da a entender que también estaría tratando de descifrar cómo recuperar a Billy y Tommy.

Pero el Darkhold no es cualquier libro y como la propia Agatha advirtió es “el libro de los condenados”. Por supuesto, a estas alturas no tenemos claro qué tipo de conocimiento puede estar adquiriendo Wanda desde la versión del MCU de ese texto, pero con una descripción como esa es evidente que no contiene cosas positivas y está ligado a elementos peligrosos como la magia caótica.

En ese sentido, pese a que Marvel Studios todavía no revela una trama para Doctor Strange 2, podemos asumir que los estudios de Wanda con el Darkhold serán un factor de una forma u otra en aquella historia. Todo mientras tampoco hay que olvidar lo que se mencionó sobre Scarlet Witch y el Hechicero Supremo.

Como recordarán, Agatha plantea que Scarlet Witch es una especie de mito en el Darkhold y en el último episodio de WandaVision le advierte a Maximoff que “Scarlet Witch no nace, es forjada. No tiene ningún aquelarre ni precisa encantamientos. Tu poder supera al del Hechicero Supremo. Tu destino es destruir el mundo”.

Desde que apareció en su primera película, Doctor Strange se ha dedicado a monitorear las amenazas de corte mágico en el MCU. Solo recuerden que el personaje de Benedict Cumberbatch tenía todo preparado pare detectar cualquier aparición de Loki en la Tierra.

Así, no hay que especular mucho para imaginar que eventualmente el Hechicero Supremo se enterará de lo que hizo y lo que está haciendo Wanda. Pero obviamente aún no sabemos si esa inminente reunión será en buenos términos o veremos una batalla entre ambos.

Pese a que Marvel Studios estrenará a la serie de Falcon y Winter Soldier el próximo 19 de marzo, el calendario de lanzamiento de las películas de la compañía sigue en duda debido a la pandemia. Por lo tanto, puede que los elementos planteados por WandaVision queden como las principales pistas para Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Capitana Marvel 2 durante algún tiempo más.