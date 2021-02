WandaVision tanteó un posible punto de la trama de Capitana Marvel 2

La historia de WandaVision obviamente está centrada en Wanda Maximoff y Vision. Sin embargo, como esta es una producción enmarcada en el MCU, la presencia de personajes que debutaron en otras franquicia del universo cohesionado también aporta antecedentes al relato general de Marvel Studios e incluso plantea puntos a considerar para las próximas apuestas de la compañía.

Así, mientras lo que está pasando con Wanda de una u otra forma se conectará con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la historia de Monica Rambreu probablemente hará lo propio para vincularse con Capitana Marvel 2.

En sentido, mientras el episodio anterior de la serie reveló qué había pasado con Maria Rambeau, la mejor amiga de Carol Danvers y madre de Monica; el capítulo más reciente de WandaVision tanteó un elemento que podría entrar en juego en la secuela de Capitana Marvel.

Para abordar ese punto de WandaVision tenemos que entrar en el terreno de los spoilers, por lo que lo mejor es que no continúen leyendo si aún no han visto el quinto capítulo de la serie.

Durante “En un episodio muy especial...”, el quinto capítulo de WandaVision, se retomó la historia de Monica Rambreu en el exterior de la anomalía de Westview. Todo después de que la agente de S.W.O.R.D fuera expulsada del pueblo por Wanda Maximoff.

Pero mientras el director en funciones de esa organización, Tyler Hayward, tomó el testimonio de Monica como la prueba definitiva de que Wanda era una villana y era la responsable de lo que estaba pasando en aquel poblado de Nueva Jersey, la hija de Maria Rambeau decidió explorar otras alternativas y comenzó a estudiar los eventos de Westview junto a Jimmy Woo y Darcy Lewis.

En ese contexto, luego de plantear un posible plan para volver a ingresar a la anomalía, Monica empezó a explicar cómo creía que estaban funcionando los poderes de Wanda y eventualmente Jimmy Woo comentó que aquel mundo tipo sitcom sería un cambio considerable respecto a las habilidades que Maximoff había mostrado anteriormente

“(Wanda) podría haber eliminado a Thanos sola si él no hubiera iniciado un bombardeo. Nadie más estuvo cerca de hacerlo”, argumentó Rambreu en referencia a los eventos que los fanáticos de Marvel Studios vieron en Avengers: Endgame.

Pero Jimmy Woo respondió: “Diría que la Capitana Marvel estuvo cerca”.

Considerando que Monica Rambeau debutó en la franquicia de Capitana Marvel y pasó gran parte de su infancia con Carol Danvers, esa mención perfectamente podría haber provocado alegría o un cambio de parecer en el personaje de Teyonah Parris. Sin embargo, el quinto episodio de WandaVision fue en otra dirección.

Luego de que Jimmy mencionara a Carol, Monica simplemente se mostró frustrada y solo se ofuscó más luego de que Darcy le preguntara si los poderes de Danvers también venían de una gema del infinito.

“No hablamos de ella, hablamos de Wanda”, sentenció una molesta Monica que rápidamente pasó a otro tema.

En Capitana Marvel, Monica claramente adoraba a Carol Danvers e incluso fue quien eligió los colores de su traje. No obstante, esta escena de WandaVision plantea que entre 1995 y el regreso de Monica por cortesía de The Blip pasó algo entre ellas.

Tengan en cuenta que, aunque por ahora solo podemos especular al respecto, es preciso recordar que Carol no desapreció con el chasquido de Thanos pero, como ella misma advierte en Avengers: Endgame, pasó bastante tiempo preocupada de otros planetas.

En ese sentido, se desconoce cuánto tiempo pasó Danvers en la Tierra antes de Infinity War, pero todo apunta a que entre esa cinta y Avengers: Endgame no fue mucho. Además, también hay que destacar que Maria Rambreu, la madre de Monica, murió debido a un cáncer 3 años antes de que su hija regresara.

Obviamente a estas alturas no está claro qué fue lo que pasó para Monica dejara de admirar o tomara distancia con Capitana Marvel, por lo que, aunque WandaVision eventualmente aclare lo que sucedió, ese es un elemento que perfectamente podría entrar en juego en Capitana Marvel 2.

Después de todo, Monica será parte de la próxima película individual de Carol Danvers que también incluirá a Kamala Khan, la niña que tiene a Danvers como ídola y se convertirá en Ms. Marvel.