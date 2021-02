Elizabeth Olsen cree que la transición de Wanda desde WandaVision a Doctor Strange 2 será “muy merecida”

Todavía faltan varios episodios para que se revele cómo terminará la historia de WandaVision. Sin embargo, mientras lo que pasará con Westview sigue rodeado de interrogantes, los fanáticos de Marvel Studios tienen claro que sea lo que sea que suceda con Wanda Maximoff en la serie propiciará la aparición del personaje interpretado por Elizabeth Olsen en la próxima película de Doctor Strange.

En ese contexto, la actriz detrás de Wanda aprovechó una reciente entrevista con un podcast de Vanity Fair para asegurar que cuando Doctor Strange in the Multiverse of Madness logre estrenarse, los seguidores del MCU sentirán que la conexión entre la película y WandaVision tendrá sentido.

Olsen comenzó sus declaraciones planteando que WandaVision le permitió acercarse más a su personaje. “(Wanda) simplemente se convirtió en algo que adoraba y amaba absolutamente, y este programa me hizo amar a este personaje más de lo que nunca lo había hecho. Y me hace sentir como si tuviera una nueva propiedad de ella debido al tiempo que pase creando este programa”, comentó la actriz.

De ahí en más Olsen añadió que, pese a que WandaVision fue especial para ella, actualmente está enfocada en su participación en la próxima película de Doctor Strange.

“Ahora estoy emocionada por lo siguiente”, señaló Olsen. “Me inscribí (en las películas de Marvel Studios) porque me gustaba el personaje, por los cómics, y pensé que la historia de Age of Ultron era realmente poderosa, divertida, angustiante, rebelde y realmente era una historia honorable para contar. Ahora, es algo completamente nuevo que nunca fue al principio. En la transición de WandaVision a Doctor Strange 2, siento que todo es muy merecido”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness pretende estrenarse en 2022 y aunque eso obviamente puede cambiar por el coronavirus, tiempo atrás la propia Olsen planteó que ya se estaba preparando para filmar la película.