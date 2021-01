WandaVision mostró otra cara de un momento clave de Avengers: Endgame

Disney Plus ya ha estrenado cuatro episodios de WandaVision, por lo que aunque aún restan cinco capítulos para el esperado final de la serie, las anticipadas explicaciones y conexiones con el MCU finalmente comenzaron a materializarse durante el episodio de esta semana.

En ese sentido, el capítulo titulado “Interrumpimos este programa” no solo nos ofreció un montón de detalles que tendremos que tener en cuenta para ver los episodios que vienen (y recordar los capítulos que ya pasaron), sino que también se mostró una sorprendente versión alternativa de un momento clave de Avengers: Endgame.

Si ya vieron el episodio probablemente tienen claro de qué momento estamos hablado, pero si aún no ven WandaVision no sigan leyendo porque encontrarán spoilers a continuación.

La línea de tiempo del MCU tiene varios momentos importantes, pero quizás ninguno es tan relevante para la población de ese mundo ficticio como The Blip, el evento que la audiencia de las películas de Marvel Studios conoce coloquialmente como “el chasquido Hulk”.

Después de todo, pese a que el chasquido de Thanos hizo desaparecer a la mitad de los seres vivos del universo, 5 años después de ese infame momento, “el chasquido de Hulk” restauró a todas esas criaturas que se habían esfumado.

Poco después del estreno de Avengers: Endgame desde Marvel Studios argumentaron que Hulk era lo suficientemente inteligente para regresar a todos sanos y salvos. Sin embargo, el capítulo más reciente de WandaVision demostró que mientras los héroes salieron directo a la batalla, para las personas normales llegar a un lugar seguro no fue garantía de un regreso a la normalidad.

En los primeros minutos del cuarto episodio de WandaVision vemos como Monica Rambeau, el personaje de Teyonah Parris que conocimos como “Geraldine” en el mundo sitcom de la serie, regresó gracias a The Blip.

Monica no sabe que desapareció por 5 años y, luego de despertar junto a una cama de hospital, emprende una frenética carrera para averiguar donde está su madre, Maria Rambeau.

Mientras Monica busca respuestas podemos ver cómo otras personas regresan dentro del hospital por cortesía de The Blip. Así, mientras los pasillos comienzan a llenarse de gente, algunas personas no saben donde están y otras están desesperadas por contactar a sus seres queridos.

En medio de ese caos, Monica eventualmente logra hablar con una enfermera que la reconoce y le explica que desapareció por 5 años y que su madre falleció hace 3 años debido a un cáncer.

De ahí en más WandaVision muestra que Monica optó por regresar a su trabajo en la organización S.W.O.R.D. No obstante, además de ser olvidada por el sistema del edificio, esa entidad ahora cambió de propósito y Tyler Hayward (Josh Stamberg) es el nuevo director de la agencia.

Si bien este segmento no es tan impactante como el regreso de Monica y el resto de la gente en el hospital, plantea otro efecto del “chasquido de Hulk” y es que en el mundo post-chasquido de Thanos la gente siguió con sus vidas, creció y tomó nuevas posiciones, por lo que el regreso de los desaparecidos tiene un montón de consecuencias.

Por supuesto, WandaVision no es la primera entrega dentro del MCU que aborda las consecuencias de The Blip y en 2019 Spider-Man: Far From Home arrancó estableciendo cómo fue el regreso de los desaparecidos, pero todo fue en un tono más cómico que solo mostró cómo los niños de Midtown High habían crecido durante ese período.

Esta es la escena de Far From Home para refrescar su memoria:

The Blip es un evento clave del MCU y todo apunta a que probablemente veremos más escenas sobre sus repercusiones o efectos, tal y como la pasó con la Batalla de Nueva York después de The Avengers.