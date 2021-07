Bob Odenkirk sufrió un “incidente relacionado con el corazón” pero ya está estable

Los fanáticos de Bob Odenkirk ya pueden respirar con un poco más de tranquilidad. Después de que se diera a conocer que el actor colapsó en el rodaje de la última temporada de Better Call Saul durante el martes pasado, sus representantes finalmente entregaron una actualización sobre su estado de salud.

En una declaración recogida por Deadline, los representantes de Odenkirk detallaron que el colapso del actor fue debido a un tema cardiaco y, aunque no especificaron más respecto a lo que sucedió, confirmaron que ya está estable.

“Podemos confirmar que Bob está estable después de experimentar un incidente relacionado con el corazón”, dice el comunicado. “Él y su familia quieren expresar su gratitud por los increíbles médicos y enfermeras que lo cuidan, así como al elenco, equipo y productores que se han mantenido a su lado. A las Odenkirks también les gustaría agradecer a todos por la efusión de buenos deseos y pedir su privacidad en este momento mientras Bob trabaja en su recuperación”.

Desde que se reportó que Odenkirk sufrió una complicación de salud en las grabaciones de Better Call Saul, varios famosos y un montón de fanáticos de la serie han pedido por su recuperación y le han enviado buenos deseos.

De hecho, Bryan Cranston, realizó una sentida publicación para su compañero de elenco en Breaking Bad.

“Hoy me desperté con una noticia que me ha dejado ansioso toda la mañana”, escribió Cranston. “Mi amigo, Bob Odenkirk colapsó anoche en el set de Better Call Saul. Se encuentra en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita, pero el público aún no conoce su estado. Por favor, tómate un momento en tu día de hoy para pensar en él y enviarle pensamientos positivos y oraciones, gracias”.

Para complementar la declaración de los representantes Odenkirk, TMZ señaló que aunque el actor no estaba muy bien cuando llegó al hospital, pero actualmente estaría “despierto dentro de un hospital de Albuquerque y nos dicen que está estable y en recuperación”.