Brian K. Vaughan escribirá la serie de Buck Rogers que impulsará Legendary Pictures

En octubre de este año fue revelado que la productora Legendary Pictures quería desempolvar a Buck Rogers, en una iniciativa que involucraba a una serie de televisión que dará pie a una franquicia cinematográfica blockbuster. Al mismo tiempo, otro proyecto era realizar una serie animada estilo anime.

Ahora The Hollywood Reporter actualizó ese proyecto explicando que la compañía contrató a Brian K. Vaughan, reconocido autor de cómics como Y: The Last Man y Saga, y que además trabajó en la mejor época de Lost.

El plan por ahora es que Vaughan se encargue de escribir la serie, lo que inevitablemente buscarán expandir en los planes ya mencionados.

En todo este trabajo, los productores Don Murphy y Susan Montford (Transformers, Real Steel) también participarán a través de su compañía Angry Films. Otro de los involucrados será Flint Dille, nieto del creador del personaje, Philip Francis Nowlan.

Buck Rogers fue creado en 1928 por Nowlan, instalándose como un veterano de la Primera Guerra Mundial que trabaja en una corporación de gas radioactivo que investiga fenómenos inusuales en minas de carbón abandonadas. Tras ser expuesto a uno de estos gases, Rogers queda en un estado de suspensión animada por casi 500 años, despertando en el año 2419 e iniciando una serie de aventuras en ese futuro.