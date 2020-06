Cameron Stewart, un ex guionista de los cómics de Batgirl, fue acusado de grooming

El guionista y dibujante de cómics Cameron Stewart está en el foco de la polémica luego de que varias mujeres lo acusaran de grooming a través de distintas publicaciones en redes sociales.

Las acusaciones contra Stewart, quien es principalmente reconocido por su trabajo como co-guionista en los cómics de Batgirl, comenzaron durante el lunes pasado con una serie de publicaciones de Aviva Artzy.

La artista aseguró que conoció a Stewart cuando todavía era una adolescente y ambos entablaron lo que ella creía que era una relación de amistad. Sin embargo, Artzy sostiene que luego de que Stewart comentara que le habría gustado salir con ella se dio cuenta de que las intenciones del escritor eran otras.

“Oigan ¿Esa publicación sobre ser vivir grooming cuando era adolescente? Estoy hablando de Cameron Stewart. El dibujante de cómics. Nos conocimos cuando tenía 16 años y él tenía 30 años ¿Tal vez 32? Era 2009”, escribió Artzy. “Coqueteamos por mensaje de texto y fuimos a una cita. En 2009. Cuando tenía 16 años, seguimos siendo ‘amigos’ por mucho tiempo después de eso y a veces enviaba mensajes de texto para decir que estaba triste porque había perdido la oportunidad de salir conmigo. Un par de momentos realmente incómodos”.

“Me llevó mucho tiempo darme cuenta de lo que realmente había sucedido, de lo que estaba haciendo, y de que nunca fuimos amigos”, añadió. “Solo estoy publicando esto porque ha trabajado en muchos cómics directamente dirigidos a niñas y mujeres jóvenes, y quiero que sepan qué tipo de persona es”.

Los tweets de Artzy rápidamente se viralizaron y eventualmente otras mujeres salieron a apoyar sus acusaciones. En primer lugar Kate Leth, una escritora y dibujante, aseguró que ella también había vivido una experiencia similar con Stewart.

“Hay un enlace a más información aquí, pero solo quiero respaldar a Aviva diciendo ‘esto también me pasó a mí’”, escribió. “Todavía tengo el dibujo de la Muerte que me dibujó en una pieza de papelería del hotel. Yo tenía 19 años. Él tenía 32 años”.

“Seguimos siendo amigos porque, ¿qué más haces cuando tratas de triunfar en una industria y los hombres mayores tienen todo el poder? Tú aguantas. Estas ‘genial’ con eso. Hasta que no lo estás”, añadió Leth antes de contar que le habría advertido a otras personas sobre la conducta de Stewart y mostrar el dibujo que mencionó en un tweet posterior.

Las acusaciones de Leth contra Stewart luego fueron recogidas por Andrea Demonakos, una ex-organizadora de convenciones, quien aseguró que el comportamiento del guionista era un secreto a voces.

“He sido amiga de personas de la comunidad de cómics de Toronto durante una década. Era ampliamente conocido que Cameron Stewart era un depredador, y básicamente había sido expulsado de la ciudad después de molestar a demasiadas personas”, escribió Demonakos." He advertido a las mujeres que se alejen de él, varias veces".

En un tweet posterior Demonakos precisó que no estaba al tanto de que el comportamiento de Stewart involucrara a niñas, sin embargo, dijo que las acusaciones no eran algo sorprendente.

“No había oído hablar de su depredación de niñas menores de edad, pero no me sorprende escucharlo”, escribió. “Amigos de la comunidad de cómics de Toronto, si no están diciendo algo sobre esto públicamente son parte del problema”.

De ahí en más las acusaciones contra Stewart siguieron expandiéndose e incluso Marsha Cooke, viuda del dibujante Darwyn Cooke, realizó un comentario al respecto.

“Esta es la primera de muchas * mujeres muy muy jóvenes * que han sido lo suficientemente valientes como para revelar su comportamiento depredador”, escribió Cooke. “Sé que habrá otras. Todas dicen la verdad, lo vi suceder".

Todo mientras Babs Tarr, quien trabajó con Stewart en Batgirl y Motor Crush, también se manifestó al respecto y aseguró que Stewart la había contactado hace meses.

“Aviva tuvo la amabilidad de informarme sobre esto hace unos meses. La apoyé entonces al 100% y ahora la apoyo al 100% por contarlo. Lamento mucho que te haya hecho eso”, escribió Tarr.

De acuerdo al lo planteado por el Centro Iberoamericano para el Desarrollo e Investigación de la Ciberseguridad en un artículo de la BBC, el grooming es un tipo de ciberacoso infantil donde adultos entablan relaciones con niños o adolescentes con el fin de obtener algo.

“En el caso del grooming no hay compañeros de clase involucrados, sino adultos, normalmente pederastas, que buscan obtener una recompensa sexual o económica”, explica la organización.

Actualmente Cameron Stewart mantiene cerradas sus cuentas en redes sociales y no ha respondido a las acusaciones en su contra.