Casey Jones viaja al pasado para salvar el futuro en el tráiler para la nueva película animada de las Tortugas Ninja

La historia de Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles continuará este año de la mano de una nueva película. Durante este miércoles, Netflix reveló el primer adelanto para Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie, la nueva cinta animada sobre los héroes con caparazón.

En esta nueva película las Tortugas Ninja deberán intentar detener a Krang, quien tiene un plan para destruir el mundo. De hecho, Casey Jones se contactará con los héroes después de viajar al pasado desde un futuro donde Leonardo, en su calidad de Maestro, le encomendó detener al villano y sus secuaces.

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie fue dirigida por Ant Ward junto a Andy Suriano y puedes ver su tráiler aquí:

Esta nueva película animada de las Tortugas Ninja se estrenará el 5 de agosto en Netflix y su elenco en inglés contará con las voces de Ben Schwartz, Omar Miller, Brandon Mychal Smith, Josh Brener, Kat Graham, Eric Bauza, Haley Joel Osment, Rhys Darby y John Michael Higgins, entre otros.