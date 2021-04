Castlevania Anniversary Collection recibirá cuatro ediciones físicas de lujo para PS4 y Nintendo Switch

Konami anunció hoy que la compañía Limited Run Games, especializada en ediciones físicas de videojuegos, lanzará cuatro nuevas ediciones de lujo de Castlevania Anniversary Collection para Nintendo Switch y PlayStation 4 a partir del 14 de mayo.

Las ediciones Standard, Classic, Bloodlines y Ultimate estarán en preventa por un tiempo limitado e incluyen los juegos Castlevania, Castlevania II Simon’s Quest, Castlevania III Dracula’s Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont’s Revenge, Castlevania Bloodlines y Kid Dracula.

La versión Standard costará $34,99 dólares y constará únicamente de la colección en formato físico. Las ediciones Classic y Bloodlines costarán $59,99 dólares respectivamente y ambas traen el juego en un estuche plástico, un disco con música y un póster reversible, siendo la diferencia entre las dos el arte de las portadas y un cobertor retro para polvo.

Finalmente, la edición Ultimate costará $174.99 dólares e incluye todo el contenido de las ediciones Classic y Bloodlines además del libro The History of Castlevania: Book of the Crescent Moon, replicas en miniatura de todas las cajas de los juegos de la colección, tres impresiones de portadas retro, un pin esmaltado con el logo retro de Castlevania, un steelbook reversible, un cuadro luminoso con arte nuevo de Tom DuBois que emite sonido y una caja que permite exhibirlo incluso sin abrir.

Pueden ver fotos de las nuevas ediciones a continuación.