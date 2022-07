Chadwick Boseman recibió una nominación póstuma a los Premios Emmy por su papel en What If...?

Chadwick Boseman recibió una nominación de cara a la próxima edición de los Premios Emmy. El actor que falleció en agosto de 2020 y es reconocido por su papel en películas como Black Panther y 42 fue nominado en la categoría “Mejor interpretación de la voz en off de un personaje” para la edición número 74 de aquellos galardones televisivos.

Esta nominación para Boseman se debe a uno de sus últimos trabajos que se presentó en el contexto de la serie animada What If...? de Marvel Studios y donde el actor realizó la voz de una versión de T’Challa que en lugar de convertirse en Black Panther asumió el papel de Star-Lord después de ser secuestrado por Yondu cuando era pequeño.

Boseman está nominado en la categoría de “Mejor interpretación de la voz en off de un personaje” junto a otros actores como Julie Andrews, F. Murray Abraham y Jeffrey Wright, quien también fue considerado por What If...? Todo mientras que Jessica Walter también fue nominada de manera póstuma por su trabajo en Archer.

Estos son los nominados por “Mejor interpretación de la voz en off de un personaje”:

F. Murray Abraham como Khonshu (” The Friendly Type”- Moon Knight )

Julie Andrews como Lady Whistledown (”Capital R Rake”- Bridgerton )

Chadwick Boseman como Star Lord T’Challa (”What If… T’Challa Became A Star-Lord?” - What If…? )

Maya Rudolph como Connie The Hormone Monstress (”A Very Big Mouth Christmas” - Big Mouth )

Stanley Tucci como Bitsy (”Central Dark”- Central Park )

Jessica Walter como Malory Archer (”London Time”- Archer )

Jeffrey Wright como The Watcher (”What If… Ultron Won?” - What If...?)

Chadwick Boseman falleció a los 43 años debido a un cáncer de colón y anteriormente ya fue nominado de manera póstuma en la categoría de “Mejor Actor” de los Premios Oscar 2021 por su papel en Ma Rainey’s Black Bottom. No obstante, en esa oportunidad Anthony Hopkins se quedó con la estatuilla.

Por otra parte tanto la nominación de Boseman como de Wright y Abraham son parte de las consideraciones que Marvel Studios consiguió por sus programas en los Premios Emmy porque aunque la compañía no está en competencia en ninguna de las categorías centrales de la ceremonia, en el aspecto de los Emmys Creativos consiguió nominaciones por Moon Knight, Loki, What If..? y Hawkeye.

What If..?

Mejor programa animado por el episodio “What If… Doctor Strange Lost His Heart Instead Of His Hands?”

Mejor interpretación de la voz en off de un personaje - Chadwick Boseman como Star Lord T’Challa en ”What If… T’Challa Became A Star-Lord?”

Mejor interpretación de la voz en off de un personaje - Jeffrey Wright como The Watcher en ”What If… Ultron Won?

Moon Knight

Mejor interpretación de la voz en off de un personaje - F. Murray Abraham como Khonshu por el episodio “The Friendly Type”

Mejor fotografía en una serie limitada o de antología - ”Asylum”

Mejor presentación de acrobacias - “Gods And Monsters” (*en esta categoría también compiten El Juego del Calamar, Stranger Things y Hawkeye )

Mejor vestuario de ciencia ficción y fantasía - “Gods And Monsters” (*en esta categoría también fueron nominados The Book Of Boba Fett, Picard, The Witcher y Loki )

Mejor composición de música para una serie limitada de antología, película o especial

Mejor edición de sonido para una serie limitada de antología, película o especial

Mejor mezcla de sonido para una serie limitada de antología, película o especial

Mejor coordinación de acrobacias para una serie de drama, limitada, de antología, película o especial (*en esta categoría también fueron nominados The Book Of Boba Fett, Stranger Things y The Witcher)

Loki

Mejor diseño de producción para una pieza de época o programa de fantasía (una hora o más) - “Glorious Purpose”

Mejor fotografía para una serie con una sola cámara (una hora o más) - “Lamentis”

Mejor vestuario de ciencia ficción y fantasía - “Glorious Purpose”

Mejor Composición musical para una serie (partitura dramática original) para Natalie Holt por el episodio “Glorious Purpose”

Mejor Tema Principal

Mejor edición de sonido para una serie de comedia o drama (una hora) - “Journey Into Mystery” (*los otros nominados de esta categoría incluyen a The Book of Boba Fett y Better Call Saul).

Hawkeye

Mejor coordinación de acrobacias para una serie de comedia o un programa de variedades (* en esta categoría también está nominada Peacemaker de DC/HBO Max y Cobra Kai de Netflix).

Mejor presentación de acrobacias - “Echoes”

Los Premios Emmys 2022 se entregarán en septiembre.