Chance Perdomo ahora será uno de los protagonistas del spin-off de The Boys

Durante la semana pasada les contamos que el spin-off de The Boys había experimentado una complicación en su desarrollo debido a la salida de dos integrantes de su elenco. Bueno, aunque hasta la fecha Amazon Prime Video no se ha pronunciado al respecto, un nuevo reporte sostiene que el programa ya habría encontrado a su nuevo protagonista.

De acuerdo a Deadline, la producción del spin-off universitario de The Boys escogió al actor Chance Perdomo (Chilling Adventures of Sabrina) para interpretar a uno de sus protagonistas. Concretamente Perdomo tendrá la misión de reemplazar al actor Shane Paul McGhie como un misterioso personaje cuyo nombre aún no es revelado pero sería una figura central de esta historia. De hecho, esta información sostiene que ese personaje ha pasado por “varios cambios creativos” bajo la dirección de los showrunners Michele Fazekas y Tara Butters.

Pese a que aún no hay un nombre para esta producción, el spin-off de The Boys estará ambientado en el mismo mundo de la serie de Homelander y se enfocará en una universidad para superhéroes controlada por Vought, el conglomerado detrás de The Seven y el Compuesto-V.

En ese sentido, este programa no solo promete contar con toda la maldad y oscuridad que los superhéroes tienen en el mundo de The Boys, sino que también tendrá un factor de historias universitarias abordando puntos como la competitividad y relaciones de pareja.

El spin-off de The Boys aún no tiene una fecha de estreno.