Colorista del cómic de Invincible demandó a Robert Kirkman por las ganancias de la serie

Robert Kirkman nuevamente está involucrado en una disputa legal. Si bien en el pasado el guionista ya había participado en un par de demandas por The Walking Dead, ahora Kirkman deberá presentarse ante la justicia estadounidense por Invincible.

Pese a que ya han pasado varios desde que Image lanzó a la historia de Mark Grayson, el estreno de la serie basada en Invincible durante el año pasado generó un nuevo problema entre los artífices de ese popular cómic.

Después de todo, según informa The Hollywood Reporter, días atrás William Crabtree entabló una demanda contra Kirkman por las ganancias de la serie de Invincible.

Crabtree realizó los colores para los 50 primeros números del cómic de Invincible y en su demanda sostiene que Kirkman lo habría engañado para que abandonara sus derechos de autor perdiendo así las regalías que le corresponderían por aquella la popular adaptación televisiva.

De acuerdo al colorista aquella situación habría ocurrido porque incialmente él y Kirkman tenían un acuerdo verbal que le otorgaba el 20% de las ganancias por las ventas Invincible y el 10% de los ingresos generados “otra explotación comercial de cine o televisión del Trabajo junto con cualquier proyecto derivado basado en el Trabajo y cualquier aliado o derechos accesorios en la Obra.”

Pero a la hora de llevar ese acuerdo verbal al papel, Crabtree acusa que Kirkman y sus agentes buscaron engañarlo y en el contexto de la Comic-Con de San Diego de 2005 Kirkman le entregó un “Certificado de autoría” que buscaba dejar sus contribuciones a Invincible como un “trabajo por contrato”.

Si bien esa idea del “trabajo por contrato” es el argumento que compañías como Marvel y DC han usado para rehuir del pago a los creadores por la adaptación de su trabajo al cine o la televisión, Crabtree sostiene que Kirkman promocionó ese “Certificado de autoría” como una herramienta que ayudaría a vender más fácilmente a Invincible para una potencial serie.

“Kirkman le dijo falsamente a Crabtree que los derechos y el interés financiero de Crabtree en la Obra permanecerían sin cambios si firmaba el Certificado de autoría y que el documento simplemente permitiría a Kirkman comercializar la licencia de la Obra más fácilmente, lo que resultaría en mayores ganancias para ambos”, dice la demanda.

Así, aunque Kirkman efectivamente siguió pagándole a Crabtree el dinero que le correspondía por las ventas de cómics y los planes para una eventual película, eso no se habría replicado con la serie de Amazon y en ese minuto el guionista habría señalado que Crabtree no tenía derecho a una compensación monetaria porque no tenía participación en la propiedad de la serie.

“Cuando Crabtree le preguntó a Kirkman por qué Kirkman siguió pagando regalías a Crabtree sobre la Obra durante años después del Certificado de autoría, Kirkman afirmó que esos pagos de regalías eran en realidad solo ‘bonificaciones’ que pagaba a su discreción”, acusó el abogado Devin McRae en la demanda.

Por lo tanto, mientras la demanda acusa fraude e incumplimiento de contrato por parte de Kirkman, la defensa de Crabtree pretende que mediante un juicio se reconozca que el colorista es co-creador de Invincible y, además de ser compensado por lo que se le debe, reciba una indemnización por daños punitivos.