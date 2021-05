Como Jennifer Lopez y Ben Affleck al parecer volvieron, recordemos el capítulo que South Park les dedicó

Múltiples son los reportes que hablan de una nueva relación amorosa entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, lo que está dando pie a que se fomente la idea de un renacimiento de “Bennifer”. Una versión 2.0 a 17 años de la cancelación de su compromiso.

Pero mientras la farándula se enfoca en los rumores sobre su química, inevitablemente también saldrá a colación otra cosa que también podría volver a la palestra. El capítulo que les dedicó South Park.

A grandes rasgos, el quinto episodio de la séptima temporada de South Park fue estrenado en abril de 2003, momento en el que la relación de J-Lo y Affleck estaba en su punto más alto.

Las revistas los ponían en portada casi semanalmente, mientras se reportaba casi todo movimiento que hacían. Ahí también estaban sus películas (Gigli y Jersey Girl), los videos musicales que los llevaban al siguiente nivel de fama mundial e inclusive todos los detalles sobre un eventual matrimonio que nunca se concretó.

Llamado “Taco-Flavored Kisses”, el capítulo como suele ocurrir se centraba en Cartman. Este creaba un video musical protagonizado por su marioneta de manos, a la que llama precisamente J-Lo, convirtiéndose en una sensación de la noche a la mañana.

Todo su éxito lo lleva a convertirse en una sensación musical que no solo reemplaza a la Jennifer Lopez real, sino que también atrapa el corazón de Ben Affleck. Algo que se condensaba en la canción de Cartman.

Oh, Ben, you are so perfect.

So spectacular in every way.

You bring light into my life, Ben.

You almost make me forget all about...tacoos!

Ooh, tacos so good in my tummy yummy yummy give me more.

Y con todo lo que sucede, obviamente Taco-Flavored Kisses sumará muchas más reproducciones de los que tiene hasta ahora.