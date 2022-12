Courtney Love dice que fue despedida de Fight Club después de impedir que Brad Pitt realizara una película de Kurt Cobain

Courtney Love acusó que Brad Pitt hizo que perdiera el papel de Marla Singer en Fight Club debido a un desacuerdo por una potencial película de Kurt Cobain. A décadas del debut de la ahora clásica cinta de David Fincher, Love participó en el podcast WTF de Marc Maron (vía The Wrap) y habló del altercado que habría terminado con su participación en Fight Club.

Según la cantante, antes de que Helena Bonham Carter fuera escogida para el papel, ella estaba vinculada a Fight Club como Marla Singer. No obstante, cuando todo ya habría avanzando con ese trato, Brad Pitt se encargó que no figurara en el cinta porque se negó a autorizar que realizara una cinta sobre Kurt Cobain, el cantante de Nirvana y ex-marido de Love.

“Obtuve el papel, así que los abogados llamaron a los abogados: este es mi papel”, dijo Love. “Habíamos hecho todas estas mesas de lectura, había ido a trabajar en privado con David, y recibo esta llamada telefónica y es de Gus Van Sant, y Gus está almorzando con Brad Pitt... Él dice: ‘Brad realmente quiere hacer una película sobre música’”.

De acuerdo a Love, en esa llamada Pitt y Van Sant le propusieron una película sobre Kurt Cobain y ella rápidamente descartó la idea.

“Fue como si la boca del infierno se abriera, oh, Dios mío, ‘¡Queremos hacer (la película) sobre Kurt!’. Y 22 años después todavía me sigo pateando por no tener el instinto de tiburón para decir ‘Claro’ y que se jodan más tarde. Me volví nuclear. ‘No hago Fausto, ¿quién diablos te crees que eres?’”, dijo Love.

Esa negativa habría provocado que Love fuese despedida de Fight Club, una decisión que le comunicó el co-protagonista de la película y su pareja en ese tiempo, Ed Norton y eventualmente confirmó el propio Fincher.

“Edward llega a casa, comienza a sollozar, su madre acababa de morir, por lo que estaba muy permitido, pero dijo: ‘¡No tengo el poder!’”, recordó la cantante antes de añadir que posteriormente “sonó mi teléfono fijo y era David Fincher. Sabía que iba a ser él. Por cierto, Dios bendiga a Helena Bonham Carter. Ella es un genio. Nunca he visto esa película… Y sí, me despidió porque no dejé que Brad interpretara a Kurt”.