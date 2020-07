DC anunció al nuevo equipo creativo para los cómics de The Flash

Después de meses de intriga, DC Comics finalmente anunció al guionista y el dibujante que tomarán las riendas del cómic de The Flash tras la salida de Joshua Williamson y Howard Porter desde el título centrado en Barry Allen.

Mediante las solicitudes para los cómics que publicará en el mes de octubre, DC informó que Kevin Shinick escribirá las nuevas historias del velocistas escarlata mientras que Clayton Henry tendrá la misión de dibujar al héroe de Central City enfrentando a sus adversarios.

Kevin Shinick probablemente es más conocido por su trabajo como guionista, director y actor en producciones como Where in Time Is Carmen Sandiego?, It’s About Time, Robot Chicken y Marvel’s Spider-Man. No obstante, Shinick también tiene experiencia como guionista de cómics ya que ha escrito Avenging Spider-Man, Superior Carnage y Superior Spider-Man Team-Up para Marvel, además de historias para el Batman 80-Page Giant de DC Comics.

Por su parte, Clayton Henry ha dibujado los cómics de Titans y Batman/Superman para DC, y además estuvo a cargo del arte en el primer arco de los cómics digitales de Flash llamados Flash: Fastest Man Alive.

Con su nuevo equipo creativo la serie regular de The Flash continuará publicándose de manera bimensual y para arrancar esta etapa The Flash #763 promete destapar una sorprendente revelación.

“La historia secreta del anillo de Flash de Barry Allen se revela cuando el velocista escarlata se enreda con Trickster en una historia que comienza como diversión y juegos, pero termina con un cliffhanger en la última página que ningún lector verá venir”, señala la solicitud de DC para The Flash# 763. “¡No saltes hasta el final! ¡No lo estropees para tus amigos!”.

Y por su parte The Flash #764 planea traer de vuelta al Dr. Alchemy:

“Permaneciendo inactivo en la prisión de Iron Heights durante años, el Dr. Alchemy encontró el tiempo y el conocimiento que necesitaba para finalmente vencer al Flash de una vez por todas. En una batalla de ingenio y conocimiento científico tanto como la velocidad o el poder, Barry Allen debe enfrentarse a uno de los enemigos más peligrosos de Flash antes de que el buen médico se convierta en un dios”.

The Flash #763 será publicado el 13 de octubre.