DC Comics estaría planeando un enfrentamiento entre la Liga de la Justicia y la Legión de Super-Héroes

En los cómics de DC, la Liga de la Justicia y la Legión de Super-Héroes suelen ubicarse en el mismo lado de los conflictos. Después de todo, ambos son equipos de héroes. Sin embargo, durante 2022 DC Comics planearía concretar una batalla entre ambas agrupaciones.

Pese a que aún no hay muchos detalles al respecto, en el número más reciente de la revista DC Connect (vía Bleeding Cool), la editorial reveló los primeros detalles sobre el próximo cómic anual de La Liga de la Justicia. Así, aunque la compañía arrancó anticipando el regreso de Wonder Woman al equipo y el retorno de OMAC, eventualmente también incluyó una mención a la Liga de la Justicia vs la Legión de Super-Héroes.

“¡El regreso de Wonder Woman! Espera ¿qué es eso? ¡También es el regreso de OMAC! La gran creación de Jack Kirby, el One-Man Army Corps, regresa al Universo DC justo a tiempo para colaborar con La Liga de la Justicia para evitar una reunión de las fuerzas secretas del mal. Únanse al ganador de Premio Eisner, Sanford Greene, mientras da vida al legado de la Liga de la Justicia llevando a La Liga de la Justicia vs la Legión de Super-Héroes”, sentencia la descripción.

El cómic anual de la Liga de la Justicia será escrito por Brian Michael Bendis, el guionista que no solo está cargo de las actuales aventuras de la Liga, sino que también comandó el título más reciente de la Legión de Super-Héroes.

En ese sentido, aunque por ahora no hay muchos detalles respecto a lo que propondrá la Liga de la Justicia vs la Legión de Super-Héroes, no cuesta mucho especular que aquella trama podría retomar puntos de las carreras de Bendis como ambos equipos. Y quién sabe, quizás el regreso de Wonder Woman al equipo (la heroína ha estado ausente desde el final de Dark Knights: Death Metal) y los eventos de Infinite Frontier también podrían jugar un papel en la trama.

Pero por ahora eso son solo especulaciones y lo único claro es que Justice League 2021 Annual #1 será publicado el 14 de diciembre.