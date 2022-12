Descartan un posible regreso de Henry Cavill a The Witcher tras la cancelación de los planes para su versión de Superman

Cuando se anunció que Henry Cavill dejaría The Witcher tras la tercera temporada de la serie, rápidamente se asumió que aquella decisión del actor respondía a los planes para el regreso de su versión de Superman. Así, después de que se revelara que el actor finalmente no volverá como el Hombre de Acero y que DC Studios está tramando un reinicio cinematográfico del personaje, no fueron pocos los fanáticos que comenzaron a especular con una posible continuidad de Cavill como Geralt de Rivia.

Pero antes de que el actor alcanzara a pronunciarse al respecto, un nuevo reporte de Variety reveló que aquella posiblidad no estaría sobre la mesa y el plan de Netflix sería seguir con Liam Hemsworth como el nuevo Geralt para la cuarta temporada de The Witcher.

“Variety ha confirmado que la cuarta temporada de The Witcher avanzará sin cambios, lo que significa que Liam Hemsworth la protagonizará como Geralt de Rivia”, señaló el portal.

Recuerden que aunque nunca se profundizó un motivo oficial para la salida de Cavill de The Witcher en los días posteriores a ese anuncio se reportó que sería algo que el actor habría considerado por un tiempo debido a diferencias creativas. Todo pese a que su pago por episodio habría rondado el millón de dólares.

En ese sentido, mientras la showrunner de The Witcher, Lauren S. Hissrich, reconoció que la salida de Cavill era “un gran tema” para el equipo creativo pero quería que los fanáticos no dejaran el programa, el jefe de las series de Netflix de Estados Unidos y Canadá respaldó la elección de Hemsworth como el sucesor del actor.

“Henry es un Geralt extraordinario y creo que Liam continuará y también será un Geralt extraordinario”, dijo Peter Friedlander. “Ha habido un legado de personajes increíbles e icónicos donde los actores han cambiado y somos muy optimistas al respecto. Continuaremos honrando la propiedad intelectual, los fanáticos, la narración de historias, todo el tiempo”.

Antes del debut de Liam Hemsworth como Geralt de Rivia, Henry Cavill figurará por última vez como el personaje en la tercera temporada de The Witcher que llegará en 2023 a Netflix.