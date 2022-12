La showrunner de The Witcher habló sobre la salida de Henry Cavill: “También es un gran tema para nosotros”

Pese a que la próxima temporada de The Witcher volverá a contar con Henry Cavill como Geralt de Rivia hay una innegable sensación de inquetud respecto al retorno de la serie y es que como se anunció tiempo atrás ese será el último ciclo del programa con el actor a la cabeza y posteriormente el papel de Geralt quedará en manos de Liam Hemsowrth.

Pero aunque la salida de Cavill de The Witcher no llevará a la cancelación de la serie ya hay campañas para que se revierta esa decisión y el actor de Man of Steel retome el papel del personaje que ha interpretado desde 2019 en la producción para Netflix.

Sin embargo, mientras parece poco probable que se revierta esa decisión e incluso hay reportes que apuntan a que el distanciamiento de Cavill de The Witcher era inminente, la shworunner del programa abordó el tema.

En una entrevista con el portal TechRadar a propósito de la nueva serie The Witcher: Blood Origin, Lauren S. Hissrich fue consultada respecto a la reacción negativa de los fanáticos por la salida de Cavill.

“También es un gran tema para nosotros”, dijo Hissrich. “Y esa es la cuestión: se habla mucho y se rumorea y entendemos completamente por qué los fanáticos van allí. Lo que diré es que regresen para la tercera temporada de The Witcher para que podamos seguir haciendo esto. Obviamente, (la partida de Cavill) es una gran noticia. Pero esto tiene que mantenerse sobre Blood Origin, Declan (de Barra, showrunner de Blood Origin), el elenco y el equipo. Este es su momento en el centro de atención”.

La tercera temporada de The Witcher llegará en 2023, mientras que The Witcher: Blood Origin debutará este 25 de diciembre.