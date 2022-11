Desde Roma hasta el Viejo Oeste: Artes conceptuales muestran las ideas descartadas para los viajes por la historia de Loki en su serie

¿Recuerdan el primer vistazo a Loki? Por allá en 2019 uno de los primeros acercamientos que se reveló para la serie sobre el dios del engaño no solo incluía al logo del programa, sino que también contemplaba un arte conceptual con el personaje interpretado por Tom Hiddleston caminando por una ajetreada calle donde se podía apreciar una marquesina promocionando el estreno de Jaws.

Pero aunque esa imagen y algunos reportes iniciales daban a entender que en Loki veríamos al personaje titular saltando a través de diferentes épocas, en última instancia la serie tomó otro rumbo y nos mostró al hermano adoptivo de Thor en su lucha contra la TVA en diferentes líneas de tiempo.

No obstante, aunque la promesa de viajes al pasado seguiría vigente para la segunda temporada (o al menos eso dan a entender algunas fotos del set), ahora finalmente sabemos cómo habría sido esa otra versión de Loki con el personaje en distintas épocas.

Después de todo, esta semana se publicó Marvel’s Loki: The Art of the Series y con ese libro se dieron a conocer artes conceptuales descartados para el programa que muestran a nada más ni nada menos que Loki en distintos períodos históricos.

Sin ir más lejos en los conceptos que pueden revisar a continuación está Loki en la antigua Roma, el viejo Egipto y hasta el Japón feudal. Todo además del viejo Oeste y la revolución industrial.

Según recoge The Direct, Ryan Meinerding, el jefe de desarrollo visual de Marvel Studios, explicó que inicialmente no había una propuesta clara para Loki ya que la serie simplemente surgió del afán por mostrar más del personaje. En ese sentido, a medida que el desarrollo fue progresando se exploraron diferentes ideas que derivaron en estos concpetos.

“Estuvimos a bordo lo suficientemente pronto como para poder hacer un trabajo más abierto, como ver a Loki en un bote en el Nilo en el antiguo Egipto. Poner a Loki en esa situación en la que está fuera del tiempo y puede existir en múltiples lugares es un concepto realmente divertido”, dijo Meinerding.

Pese a que en última instancia Loki sigue siendo una de las series del MCU con mejor recepción, sin duda hubiese sido divertido ver cómo se habrían materializado estos conceptos y cómo podrían haber profundizado en las travesuras de Loki en la historia o el mismo concepto de líneas de tiempo alternativas y viajes en el tiempo que propuso la serie.