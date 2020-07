Director ejecutivo de los juegos Yakuza elogia Ghost of Tsushima y señala que lo deberían haber hecho japoneses

El productor de los juegos Yakuza, Toshihiro Nagoshi, se refirió recientemente al lanzamiento de Ghost of Tsushima, alabando al título de Sucker Punch y señalando que este debió haber sido hecho por japoneses.

El directivo de Sega, en una reciente transmisión de Sega, apuntó que estamos perdiendo. “Honestamente, creo que es un juego que debería haberse hecho en Japón”, agregando que “Pienso que es asombroso. Normalmente pensamos que los occidentales no entenderán ciertas cosas de Japón, pero el juego confirma que pensar así está mal”.

En cuanto al título, Nagoshi mencionó que cuenta con varios elementos innovadores, pero que desconocía el éxito que tendría dado el lanzamiento de juegos similares como Sekiro. “El juego tiene muchos elementos innovadores, por ejemplo el uso de las sombras está realmente bien. Seguro que han trabajado mucho en todas esas cosas, y encaja en la historia. Es impresionante. Se convirtió en la nueva licencia más rápidamente vendida de PlayStation. Sabía que vendería mucho, pero dudaba si sería tanto o no porque había juegos similares recientes como Sekiro, y algunos podrían pensar que no necesitan Ghost of Tsushima”.

Nagoshi, continúa sus alabanzas, esta vez centradas en el protagonista, diciendo que cualquier otra compañía habría rechazado a Jin y optado poor un personaje más atractivo, joven y guapo.

“El protagonista no es un protagonista particularmente guapo”, menciona para luego agregar que “estoy seguro de que cualquier otra compañía, si los diseñadores presentan este trabajo, sería rechazado”.

Ghost of Tsushima fue lanzado el pasado 17 de julio y se encuentra disponible para PS4.