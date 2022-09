Disney no estaría intresado en realizar una nueva película de Alien con Sigourney Weaver como Ellen Ripley

En estos minutos el futuro de Alien parece estar marcado por lo que propondrá Noah Hawley con su anticipada serie para FX. Y es que aunque es probable que inevitablemente algún día se presente una nueva película de Alien, hasta la fecha Disney no ha asegurado el desarrollo de ninguna apuesta para el cine de la franquicia que ahora está en sus manos por cortesía de su adquisición de 20th Century Fox.

Pero aunque en ese escenario todo lo relativo a una nueva película de Alien está estrictamente en el terreno de la especulación, recientemente Water Hill aseguró que sea lo que sea que haga Disney con esa saga, probablemente no involucrará más aventuras de Sigourney Weaver como Ellen Ripley.

En una conversación con The Hollywood Reporter, el productor que ha participado en todas las películas de Alien fue consultado sobre la posibilidad de una nueva entrega de la saga con Weaver a la cabeza.

“Probamos eso hace un par de años con Sigourney. Pero eso fue cuando Aliens todavía estaba en Fox. La gente de Disney, que ahora controla Aliens, no ha expresado interés en seguir ese camino”, dijo Hill. “Tuve una idea para una buena historia con el personaje de Ripley y Sigourney. Pero espero verla en (el Festival de Cine de) Venecia”.

Si bien eso no suena muy alentador para el futuro de Ripley en la pantalla grande, no hay que olvidar que Disney todavía no se pronuncia oficialmente al respecto y de un tiempo a esta parte el regreso de figuras conocidas se ha convertido en una apuesta recurrente para las grandes apuestas para el cine.