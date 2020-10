Dónde ver las mejores películas de terror de la historia en este Halloween

Ya es tradición. Llega el día de Halloween y para mucha gente surge la necesidad de ver una gran película de terror. Pero al iniciar la búsqueda, la oferta disponible en los streamings también puede abrumarlos en medio de tantos títulos a disposición.

Además, como suele ocurrir, en el camino existen muchas películas que no merecen mayor mención, aún siendo muy populares durante las últimas décadas. Sí, todos saben sobre esos títulos de saltos y ruidos estridentes que pululan las pantallas.

Por eso nunca está de sobra realizar la mejor recomendación posible: ir a la segura con algún clásico. Mejor aún es si tomamos en cuenta a aquellas obras consideradas, ya sea por su calidad o trascendencia disruptiva, como trascendentales para el género.

De ahí que en la siguiente lista recuperamos más de 20 películas que siempre salen a colación cuando se habla de grandes obras de terror.

La Masacre de Texas (1974)

La historia del loco de la motosierra es imperecedera cortesía de sus imágenes perturbadores, su trabajo de cámara y el ingenio de bajo presupuesto para mantener el suspenso de principio a fin.

Sinopsis: Un grupo de jóvenes se pierde en Texas y termina encontrándose con asesinos dementes que los persiguen con motosierras.

Está en Amazon Prime Video, Movistar Play y Qubit

El Exorcista (1973)

Este clásico sobrenatural no solo tiene un notable nivel de producción para su época, sino que también destaca por sus actuaciones y la atmósfera inquietante que logran crear a medida que se hace presente Pazuzu. No hay mucho más que agregar, ya que con derecho se ganó el título de ser una de las películas más aterradoras de todos los tiempos.

Sinopsis: En un barrio tranquilo, en una casa con todas las comodidades modernas, una joven e inocente muchacha se siente mal. Su madre no puede ayudarla. Los médicos le hacen pruebas e intentan tratarla en vano. Desesperada temiendo que la enfermedad rebase lo físico y afecte a lo espiritual su madre llama a un sacerdote. Pero incluso él duda de que el mal haya entrado en su hogar, en el cuerpo de ella. Y cuanto más duda él, más poderoso se vuelve el mal. Sólo hay una causa, y sólo una esperanza de curación, practicar un exorcismo.

Está en HBO Go

Psicosis (1960)

Más allá de que el primer tema que siempre sale a colación es su música o la escena de ducha, la contribución de esta producción al género de terror está intrínsecamente relacionada a la factura que imprimió Hitchcock a la hora de llevarla a cabo. Es una obra que elevó al género de la mano de una impecable interpretación de Anthony Perkins.

Sinopsis: Después de haberle robado 40 000 dólares a su jefe, Marion Crane huye de la policía y se detiene a pasar la noche en un motel que se erige junto a una carretera perdida. El establecimiento lo regentan un joven tímido y extraño y su madre.

Está en Netflix, HBO GO, Movistar Play, Claro Video y Qubit

Halloween (1978)

Michael Myers, impulsor de todo el género slashers, es una figura incansable que se abre paso a través de este clásico de John Carpenter que es el estándar para estos terrores asesinos que acechan en la oscuridad y no descansarán hasta que todos caigan. Y no hay necesidad de explicar los porqués.

Sinopsis: Un maniático regresa a su ciudad natal para continuar con la plaga de terror que inició hace quince años.

Está en: Amazon Prime Video, Movistar Play

La Noche de los Muertos Vivientes (1968)

George A. Romero inició su carrera a lo grande, estableciendo las bases para la película de zombies, que no solo tienen que ver con los elementos más sangrientos, sino que con la necesidad de imprimir un trasfondo a toda la premisa. Sí, es una película de zombies, pero también de mucho más también.

Sinopsis: Un hombre y una mujer se refugian en una granja vacía tras ser perseguidos por un grupo de muertos vivientes. Allí tratarán de sobrevivir al ataque zombie mientras esperan la intervención del ejército.

Está en: Qubit

La Cosa (1982)

John Carpenter es sinónimo de terror y por eso no sorprende el rescate de otras de sus producciones, en este remake sombrío que llevó a la historia del ente de otro mundo a una dirección marcada por la tensión, la paranoia y la desconfianza entre seres humanos. Todo además con efectos de maquillaje notables para su época.

Sinopsis: Después de que unos investigadores noruegos descubren una nave alienígena enterrada en el hielo, la paleontóloga Kate Lloyd se une al equipo en un yacimiento en el Ártico. Ella descubre un organismo que parece haber desaparecido en el accidente, pero, de hecho, está a punto de despertar. Liberado de su prisión gélida, el alienígena ataca. La paranoia se extiende entre el equipo mientras luchan por escapar de la criatura, un ser que adopta la apariencia de sus víctimas.

Está en: HBO Go, Movistar Play, Claro Video

La Mosca (1986)

David Cronenberg no podía estar ausente y en este remake el director elevó a su gore de bajo presupuesto, teniendo a disposición todos los recursos que no tenía en sus obras canadienses, pero sin olvidar el desarrollo de un personaje obsesivo condenado a la tragedia.

Sinopsis: Un científico brillante pero excéntrico comienza a transformarse en mosca gigante después de que algo sale mal con un experimento.

Solo está para el arriendo en Google Play

Nosferatu (1922)

Sí, es una película muda y en el hoy su visualización choca con las costumbres contemporáneas. Pero también es una de las obras góticas maestras más influyentes, incluyendo una actuación escalofriante de Max Schreck que sigue siendo tan efectiva como lo fue hace casi 100 años.

Sinopsis: Con el fin de concretar la venta de una vieja abadía, el joven Thomas Hutter es enviado a las profundidades de Transilvania, donde conoce al vampírico Conde Orlok. Pronto su vida y la de su amada correrán peligro.

Está en Quibit

Tiburón (1975)

La gran obra de Steven Spielberg está marcada por sus carismáticos personajes y un manejo de edición que establece todo el suspenso a la perfección, pero también por derrochar ingenio para mantenerte atento al terror que acecha y no siempre vas a ver.

Sinopsis: Un gigantesco tiburón blanco amenaza a los habitantes y turistas de un pueblo costero. El alcalde encomienda la caza del escualo al jefe de la policía, un pescador y un científico. El grupo se da cuenta de que es un animal inteligente y violento.

Está en: Amazon Prime Video y Movistar Play

Alien, el octavo pasajero (1979)

El clásico absoluto que mezcla ciencia ficción y terror nos introdujo a la historia de Ellen Ripley y los xenomorfos. Y el mundo no volvió a ser el mismo después de su irrupción.

Sinopsis: La tripulación de la nave espacial Nostromo atiende una señal de auxilio y, sin saberlo, sube a bordo una letal forma de vida extraterrestre.

Está en: Moviestar Play

La novia de Frankenstein (1935)

El clásico de James Whale sigue marcando a toda una generación de realizadores y es por lejos considerada como la obra cumbre de los monstruos del estudio Universal. Véanla si nunca la han visto, porque van a la segura con uno de los clásicos absolutos del terror.

Sinopsis: La continuación de la historia de Mary Shelley en la cual el monstruo quiere que el Barón le fabrique una compañera.

Está en: HBO Go, Movistar Play y Qubit

The Evil Dead 2 (1987)

La primera es un clásico de bajo presupuesto que decanta más en el terror satánico de la posesión, pero la secuela encontró una ruta que agrega elementos de comedia para llevar a la historia del querido Ash al siguiente nivel. Si vamos a agregar humor, que sea esta.

Sinopsis: Visitantes de una cabaña luchan contra espíritus mortales con una sierra eléctrica, una pistola y conjuros egipcios.

La primera película solo está para el arriendo en Google Play, mientras que la segunda está sin subtítulos en Itunes

El bebé de Rosemary (1968)

El inquietante clásico de Polanski no hace grandes ademanes visuales, pero aún así tiene una secuencia completamente aterradora en torno a un recién nacidp. Véanla no solo porque es una película que siempre sale a colación, sino que también por las actuaciones de Mia Farrow y Ruth Gordon. No hay desperdicio aquí.

Sinopsis: Un matrimonio se instala en un apartamento de Nueva York sin sospechar que sus vecinos pertenecen a una secta satánica. Cuando Rosemary queda embarazada, se aísla poco a poco y la verdad sobre su bebé es revelada después de tenerlo.

Está en: Amazon Prime Video y Movistar Play

Un hombre lobo americano en Londres (1981)

Esta producción dirigida por John Landis tiene muchas cosas a su favor, especialmente en cómo avanza la historia de un joven turista que cae presa de una maldición, pero inevitablemente vamos a destacar a una: los increíbles maquillajes de Rick Baker

Sinopsis: Un estudiante de Nueva York se convierte en el azote de Londres después de ser mordido por una bestia en los páramos.

Está en: Amazon Prime Video y Movistar Play

La invasión de los Usurpadores de cuerpos (1978)

Este es otro remake que amplia los temas e ideas respecto a la versión original, entrelazándola a un tono de paranoia de interesantes lecturas en un contexto de pandemia. Además, les aseguro que no se olvidarán de la última secuencia de Donald Sutherland.

Sinopsis: Inspectores de salud de San Francisco descubren que los alienígenas están tomando el control sobre las personas mientras estas duermen.

Solo está para el arriendo en Itunes

El resplandor (1980)

Solo necesito plantear dos palabras. Una es Stanley y la otra es Kubrick. Si no la han visto, háganlo ahora.

Sinopsis: Jack Torrance se convierte en cuidador de invierno en el Hotel Overlook, en Colorado, con la esperanza de vencer su bloqueo con la escritura. Se instala allí junto con su esposa, Wendy, y su hijo, Danny, que está plagado de premoniciones psíquicas. Mientras la escritura de Jack no fluye y las visiones de Danny se vuelven más preocupantes, Jack descubre oscuros secretos del hotel y comienza a convertirse en un maníaco homicida, empeñado en aterrorizar a su familia.

Está en HBO Go y Movistar Play

Re-Animator (1985)

Tomando como base a la historia de H. P. Lovecraft, este clásico ochentero mezcla el humor y el horror para crear a una experiencia obsesiva que deja una impresión imborrable del Herbert West interpretado por Jeffrey Combs.

Sinopsis: Un científico obsesionado con reanimación de los muertos crea caos en una universidad de Nueva Inglaterra.

Está en Qubit

Poltergeist (1982)

Más allá del debate habitual sobre el crédito de dirección, esta película solo fue posible por la fusión del trabajo del director responsable de La Masacre de Texas y el genio de Steven Spielberg. En ese sentido, este es un clásico de terror familiar, horrores del más allá y una cautivante interpretación infantil que siempre nos alerta: ellos están aquí.

Sinopsis: La hija pequeña de una pareja que vive en las afueras es transportada desde su habitación a una dimensión espeluznante por unos espíritus sedientos de venganza.

Está en HBO Go y Movistar Play

Godzilla (1954)

El hijo pródigo de las películas de monstruos gigantes iniciadas por King Kong es una gran fábula de ciencia ficción y terror atómico que al día de hoy sigue siendo absolutamente cautivante cortesía de su representación del Japón posguerra.

Sinopsis: Un gigante monstruo lanzallamas aterroriza a Japón después de que una bomba atómica lo despierta luego de estar dormido durante varios siglos.

Está en: Qubit

La casa embrujada (1963)

Aunque las mansiones embrujadas han estado en boga en las últimas semanas cortesía del reciente estreno de una serie en un streaming, basta con ir a la fuente de todo: El clásico de Robert Wise que adoptó la novela de Shirley Jackson. Y por favor, no se equivoquen. Es la de 1963, no el remake de 1999.

Sinopsis: Tres personas son reclutadas por un investigador paranormal para ayudar a descubrir los secretos de una mansión encantada por los espíritus de sus residentes. Mientras profundizan en el pasado de la casa, son seducidos por su trama siniestra.

No está en ningún streaming, ni siquiera para arriendo, pero bendito sea DailyMotion

El proyecto de la bruja de Blair (1999)

Si hay una película de terror que define a los noventas esa es la Bruja de Blair. Más aún, en comparación con las posteriores propuestas de terror de material encontrado que surgieron a propósito de su éxito, la propuesta y realización de esta obra solo ha ganado fuerza con los años.

Sinopsis: Tres estudiantes de cine se pierden en un bosque habitado por una bruja, durante su investigación de la leyenda.

Está en: Amazon Prime Video y Movistar Play

Freaks (1932)

En esta lista no van a encontrar nada más extraño, impactante,enternecedor y perturbador que este clásico de Tod Browning realizado antes de los tiempos de la censura en Hollywood.

Sinopsis: Un hombre intenta castigar a la acróbata Cleopatra (Olga Baclanova) por humillar a su pequeño amigo Hans.

Solo está disponible en Itunes

El Aro (1998)

El J-Horor no podía estar ausente y aunque no somos pocos los que creemos que la pieza más atemorizante sucede a plena luz del día en una de las secuelas de la saga Ju-On, inevitablemente la primera película de Ringu marcó a un estándar que en las siguientes décadas nos entregó a toda la oleada de entidades de sonidos guturales.

Sinopsis: Un reportero de TV investiga el mito sobre una extraña videocinta, que trae la muerte a todos los que la miran.

Está en Amazon Prime Video y Movistar Play

Suspiria (1977)

El clásico de Dario Argento no es para todos, especialmente por el ritmo y tono que va construyendo lentamente, pero eso habla más de las audiencias actuales que de la propia obra y su aporte que no hace mucho dio pie a un remake bastante efectivo. Pero vayan por el original.

Sinopsis: Una joven estadounidense viaja a Berlín para formar parte de una compañía de danza de renombre mundial, pero la academia esconde una historia oscura y horripilante.

Está en Amazon Prime Video y Movistar Play

Pesadilla en Elm Street (1984)

Finalmente, no podía estar ausente Wes Craven. El director nos entregó múltiples obras imperdibles a lo largo de su carrera, inclusive en aquellas producciones de menor altura, pero la historia de Freddy Krueger es sin lugar a dudas la que garantizó su lugar en el panteón del terror. Recuerden: 1, 2, Freddy viene por ti.

Sinopsis: Un grupo de adolescentes sufre unas pesadillas horrendas en las que un ser deforme que porta garras de acero los persigue. Lo más inquietante es que los hechos empiezan a sugerir que lo que ocurre mientras sueñan repercute en la vida real.

Solo está para el arriendo con subtítulos en Itunes