Donkey Kong Country 2 llegará a la Nintendo Switch la próxima semana

Buenas noticias para todos los suscriptores de Nintendo Switch Online, y es que la próxima semana, Donkey Kong Country 2 estará disponible para la plataforma.

Pero este no será el único juego de Super Nintendo que aterrice en el servicio, ya que también llegará Mario’s Super Picross y The Peace Keepers. Por otro lado, en el caso de NES, S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team, será el juego que pasará a estar disponible.

Mientras DK Country 2 no requiere presentación, Mario’s Super Picross es un juego de puzzles bastante desconocido, y The Peace Keepers, un beat’em up con aquel estilo clásico de los 90′. S.C.A.T por otro lado, es un juego de acción similar a Contra.

Estos diferentes títulos estarán disponible el 23 de septiembre próximo para todos los suscriptores de Nintendo Switch Online.

Cabe recordar que uno de los últimos títulos en llegar a la plataforma fue Donkey Kong Country, el clásico de SNES, que ahora estará acompañado por su continuación.