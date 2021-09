El actor que interpretará a Zuko habló sobre su elección para la serie live-action de Avatar: The Last Airbender

Zuko es uno de los personas más populares de Avatar: The Last Airbender y es aunque el príncipe de la Nación del Fuego arrancó como un enemigo de Aang y compañía, eventualmente su evolución no solo lo llevó a colaborar con el Avatar, sino que también lo convirtió en una las figuras más llamativas y complejas de la famosa serie animada.

En ese sentido, no hay que especular mucho para entender que la caracterización de Zuko será un factor clave en el éxito o el fracaso de la nueva serie live-action basada en Avatar: The Last Airbender que está en desarrollo bajo el amparo de Netflix.

De acuerdo al anuncio que el streamig concertó recientemente, en esta nueva serie Zuko será interpretado por el actor Dallas Liu y se presentará con una descripción bastante parecida a la producción original ya que estará en una misión para capturar al Avatar.

Pero mientras aún no existen muchos detalles respecto al resto de la representación de Zuko en la serie de Netflix, Liu habló sobre su elección para el papel.

En el marco de una entrevista con el portal CBR a propósito de su participación en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Liu fue consultado sobre cómo se sentía respecto a su elección para interpretar a Zuko.

“¡Es un honor! Cuando recibí la llamada que me habían elegido estaba literalmente llorando”, respondió el actor. “Este es un sueño real hecho realidad, crecer viendo Avatar: The Last Airbender y poder interpretar a uno de mis personajes favoritos, todavía se siente irreal”.

La descripción que Netflix reveló para esta versión live-action de Zuko apunta a que el personaje partirá de un punto más o menos similar a la serie animada y se presentará como el hijo del Señor del Fuego que está empeñado en capturar al avatar para recobrar su antigua vida.

En ese sentido, Liu reconoció que interpretar a este personaje podría ser todo un desafío.

“Yo diría que, como actor que vio la serie animada, esta es definitivamente una gran oportunidad para mostrar de lo que soy capaz en la pantalla”, señaló Liu. “En la serie animada, Zuko tiene uno de mis desarrollos de personajes favoritos en cualquier serie animada o anime. A lo largo de los años que lo vemos en la serie animada comienza como un villano y termina formando equipo con el Equipo Aang ¡me encanta! En general, es una gran historia para que la gente la vea”.

La serie live-action de Avatar: The Last Airbender aún no tiene una fecha de estreno, sin embargo, no es el único proyecto en desarrollo vinculado a esta franquicia ya que los creadores del programa original están trabajando en nuevas películas y otra serie animada de la mano del nuevo Avatar Studios.