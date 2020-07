El Conjuro 3 también podría postergar su estreno por el coronavirus

Antes de que la pandemia de COVID-19 cambiara los planes de todos los estudios, New Line planeaba estrenar la próxima entrega de la saga El Conjuro a mediados de septiembre.

Pero aunque el estudio aún no retrasa oficialmente el debut de esa película, un nuevo reporte de Deadline sostiene que una postergación del estreno de El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo sería inminente.

Concretamente el reporte dice que ante el actual panorama provocado por el COVID-19 en Estados Unidos, los estudios estarían decidiendo qué hacer con el debut de películas como Mulán y Tenet. Por lo que dicha incertidumbre y eventual postergación de estrenos tan esperados podría motivar a New Line a cambiar el debut de El Conjuro 3 que actualmente está fijado para el 11 de septiembre en Estados Unidos.

Este movimiento todavía no es confirmado, sin embargo, el estudio podría postergar la presentación de la película hasta el 2021.

El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo será dirigida por Michael Chaves (The Curse of La Llorona) y contará con un guión de David Leslie Johnson-McGoldrick (El Conjuro 2). Su trama se centrará en el juicio de un hombre que alega que fue poseído por un ser demoníaco, y nuevamente contará con Patrick Wilson y Vera Farmiga en los roles de Ed y Lorraine Warren.