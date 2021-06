El creador de Thanos estaba preocupado de que Avengers: Infinity War resultara como la versión cinematográfica de Justice League

Cuando Avengers: Infinity War llegó a los cines en abril de 2018, la tercera película de los Vengadores no solo se presentó como la primera parte de la gran culminación de la “Saga del Infinito”, sino que también se posicionó como la primera entrega grupal de Marvel Studios después de las criticada versión cinematográfica de Justice League que Warner Bros había lanzado a fines de 2017.

Pero aunque ambas películas claramente son distintas en su propuesta y producción, ese contexto habría propiciado una particular preocupación para Jim Starlin, el creador de Thanos.

En una reciente entrevista con el portal Comicbook, Starlin confesó que en la antesala del estreno de Avengers: Infinity War estaba muy inquieto ¿La razón? Los directores de la película, Joe y Anthony Russo, le habían informado que cortarían algunas escenas de Thanos y él temía que eso pudiese llevar a la nueva cinta de los Vengadores por el mismo cambio que la versión cinematográfica de Justice League.

“Tuve algunos momentos malos justo antes del (lanzamiento) de Infinity War”, reveló Starlin. “Había estado en el set para la filmación del cameo, y me senté y hablé con los dos guionistas, Markus y McFeely, y hablé bastante con Joe Russo. En Infinity War, tuvieron media hora que tuvieron que cortar que iba a ser la historia de origen de Thanos. Aparentemente, iba a haber media hora sin los Vengadores. Entonces, pensé: ‘Eso es muy bueno’”.

“Luego estaba en un avión y vi la película de Justice League. Ellos simplemente arrojaron a Steppenwolf allí al final y él hace lo suyo. En general, fue una mala película”, explicó. “Así que alrededor de un mes o así que antes de que saliera Infinity War, Russo me avisó que tenían que cortar la media hora de Thanos. Todo lo que podía pensar era: ‘Dios mío, eso la va a convertir en Justice League’”.

En ese contexto, Starlin dice que comenzó a prepararse para mentir sobre sus impresiones de la película e incluso recordó al co-creador de Batman, Bob Kane, y la serie de los ‘60 sobre el hombre murciélago.

“De repente, tenía a Bob Kane en mi mente todo el tiempo, porque en los años 60 hacían este Batman realmente malo”, señaló Starlin. “Era muy cursi. Era la antítesis de lo que Bob había creado. Pero estaba obteniendo una parte, con sus regalías con todas las cosas de Batman. Había hecho un trato bastante bueno que otros no habían hecho, así que imaginé él tuvo que ir a entrevistas y decir: ‘Me encanta’. Pensé: ‘Voy a estar en la misma maldita posición. Voy a tener que ir a las entrevistas y decir: ‘Oh, sí, me encanta. Es genial. Eso es fantástico’. Y después mi corazón diría: ‘¡Oh, es un pedazo de mierda!’”.

Starlin habría llegado con ese temor al estreno de Infinity War, sin embargo, sus preocupaciones se diluyeron con el inicio de la película.

“Así que estoy en la fila para el estreno y voy allí y practicando: ‘Me encanta. Me encanta. Me encanta’”, contó el autor. “Tres minutos después de la película, incluso antes de que aparezca Hulk, digo: ‘Oye, no voy a tener ningún problema con esto. Esta será una que voy a decir fácilmente que me encanta, y lo diré en serio‘. Se ha mantenido cierto. He sido el dibujante más afortunado que existe. Tres, cuatro veces, si incluyes el Guantelete del Infinito, y siempre lo han hecho bien con mis personajes”.