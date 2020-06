El director de fotografía de Dune promete que será “una película épica totalmente independiente” pese a los planes para dos entregas

Dune es uno de los libros más importantes de la ciencia ficción, por lo que para intentar hacerle justicia a la obra de Frank Herbert, Denis Villeneuve adaptará la primera novela de esta saga como dos películas.

La primera de esas entregas simplemente se titulará Dune y cuando llegue a los cines su director de fotografía, Greig Fraser, promete que será una historia completamente independiente.

En una nueva entrevista con Collider, Fraser abordó su trabajo en la película y a la hora de comentar comentar la relación entre ambas entregas aseguró que Dune no dependerá de su secuela.

“Es una historia completamente formada en sí misma con lugares a donde ir", dijo Fraser. “Es una película épica totalmente independiente de la que la gente sacará mucho provecho cuando la vean ... Fue una gran aventura visual. Fue una hermosa experiencia hacerla".

Fraser ha trabajado como director de fotografía en películas como Foxcatcher y Vice. Sin embargo, probablemente los fanáticos de la ciencia ficción podrán recordar más fácilmente su trabajo en Star Wars y particularmente en el spin-off Rogue One y la serie The Mandalorian.

En ese sentido, desde Collider quisieron preguntarle a Fraser cómo experimentó el cambio desde una galaxia muy, muy, lejana a Arrakis.

"Tuve que olvidar muchas cosas de Star Wars cuando estaba haciendo Dune. Sin embargo, no fue difícil”, explicó Fraser. “Denis y yo hablamos claramente sobre cómo debería verse y sentirse la película, y los formatos y esto y aquello, por lo que no fue difícil desviarse y cambiar de carril”.

“Hay algunas similitudes como los desiertos. Quiero decir, escucha, en última instancia, estoy seguro de que George Lucas se inspiró en Dune cuando hizo Star Wars", añadió. “No sé si es sacrílego hablar de eso, pero hay muchas similitudes en algunas áreas, así que se notaba que definitivamente estaba influenciado por eso. Así que tuve que tener cuidado al hacer ( Dune y The Mandalorian) y no repetirme. Además, no solo por el bien de la película, sino también por diversión. Odio hacer lo mismo dos veces”.

Dune será protagonizada por un elenco comandado por Timothee Chalamet como Paul Atreides y aún mantiene su estreno fijado para diciembre de este año.