El director de Halloween realizará una película sobre la creación de Disneyland

Después de comandar las películas más recientes de Halloween, David Gordon Green no solo se mantendrá ocupado con la nueva saga de El Exorcista, sino que también se dedicará a concretar un curioso proyecto para Disney Plus.

De acuerdo a Deadline, aunque Green se ha hecho conocido por su trabajo en películas de terror, recientemente Disney Studios lo eligió para dirigir una nueva película sobre la creación de Disneyland.

Esta cinta sobre el famoso parque de diversiones contará con un guión de Evan Spiliotopoulos (The Jungle Book 2, Tinker Bell and the Lost Treasure) y se presentará directamente en el streaming de Disney para contar la historia sobre el parque que abrió sus puertas en 1955.

Por ahora esta película aún no tiene una fecha de estreno y se desconoce qué aportará a la historia sobre Disneyland que ya ha sido el foco de varias producciones de la Casa de Mickey Mouse.