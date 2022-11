El especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia debutó con una valoración muy favorable en Rotten Tomatoes

El especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia ya está disponible en Disney Plus por lo que Rotten Tomatoes finalmente reveló el porcentaje de aprobación en su plataforma para lo nuevo de Star-Lord y compañía.

Como era de esperar a partir de reseñas principalmente favorables, el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia debutó con una valoración bastante positiva en Rotten Tomatoes y al momento de la redacción de esta nota ostenta un 91% de evoluciones favorables a partir de 23 reseñas. Todo mientras de la mano de un 90% de comentarios positivos por parte del público el consenso sobre la producción dirigida por James Gunn dice: “Más como un relleno de calcetín que un paquete completo, esta excursión navideña es un escaparate encantador para Drax, Mantis y un Kevin Bacon muy divertido”.

Con esas cifras el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia está entre las producciones con mejor recepción por parte de la crítica en la Fase 4 del MCU (etapa de la que es un “epílogo” según su director). Tengan en cuenta que los porcentajes de recepción favorable de la Fase 4 en Rotten Tomatoes incluye a:

Ms. Marvel (98%)

Spider-Man: No Way Home (93%)

What if..? (94%)

Loki (92%)

Hawkeye (92%)

WandaVision (91%)

The Guardians of the Galaxy Holiday Special (91%)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (91%)

Werewolf by Night (90%)

Moon Knight (86%)

She-Hulk: Attorney at Law (85%)

Black Panther: Wakanda Forever (84%)

The Falcon and the Winter Soldier (84%)

Black Widow (79%)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (74%)

Thor: Love and Thunder (64%)