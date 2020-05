El falso bug de Instagram que engañó a varios usuarios para que cambiaran su nombre

El trolleo entre amigos es una tradición que precede a las redes sociales pero que sin duda se ha visto acentuada gracias a estas. Después de todo, quién no le jugó una broma a un amigo con un estado de Facebook o publicó algo ridículo en sus redes sociales cuando dejó su teléfono descuidado.

Sin embargo, lo que parecía la broma perfecta para molestar a otros finalmente terminó por humillar a quienes querían reírse de amistades.

Resulta que durante los últimos días se comenzó a viralizar un supuesto bug de Instagram que con un simple truco prometía ayudarte a cambiar el nombre de tus amigos en esa red social.

El supuesto truco no afectaba al usuario que estaba ejecutando el cambio sino que prometía cambiar el nombre de cualquier cuenta que escogiera en la plataforma y solo requería modificar un par de cosas desde el perfil del autor intelectual de la broma.

Todo queda más claro en el siguiente video que se viralizó como la supuesta explicación de este truco:

Pero como pueden imaginar un truco que implica cambiar cosas en nuestra cuenta obviamente no afectará a nuestros amigos y esto no es un hack sino que es trolleo al más puro estilo de viejas jugarretas como el "System32″.

Por lo tanto, si ustedes realizan este truco no cambiarán el nombre de sus amigos al insulto de su elección sino que ustedes terminaran con ese apodo y lo peor es que deberán mantenerlo por 14 días.

De hecho, a través de Twitter decenas de usuarios han expresado sus lamentos por haber caído en la broma que ya tiene a varios usuarios con apodos vergonzosos en la red social e incluso ha afectado algunos emprendimientos.

Así que ya saben, el bug de Instagram no es verdad y no lo intenten en casa si no quieren quedar como ilusos ante sus contactos.