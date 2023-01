El final de Hajime no Ippo podría estar cerca

El manga de Hajime no Ippo comenzó a publicarse en 1989 por lo que ha estado lanzado capítulos por más de tres décadas. Sin embargo, la historia de Hajime no Ippo podría terminar pronto...o al menos eso es lo que tanteó su creador.

Después de todo durante esta semana George Morikawa, el mangaka tras la historia de Ippo Makunouchi, reveló que ya tendría en mente un final para su popular obra.

“Hice mi debut a la edad de 17 años, así que cumplí 40 como artista de manga en mi cumpleaños en enero”, señaló Morikawa mediante Twitter. “34 de esos años fueron el primer paso. Creo que es bastante largo, pero hay pocas cosas de las que estar orgulloso. Porque nunca terminé la serie yo mismo. El episodio final de Ippo ya se ha decidido, así que espero poder darle la bienvenida a los lectores”.

“Pero bueno... no sé cómo cambiará la serialización porque es algo vivo. Nunca he sido capaz de controlarlo en absoluto. Es arrogante pensar que el episodio final será amistoso, y está claro que he llegado a una edad en la que no puedo manejarlo. Quiero llegar a la meta lo antes posible mientras tenga al manga y mi fuerza física”, añadió. “Cuando veo el episodio final de Ippo con mis propios ojos, me pregunto si finalmente puedo pensar que he terminado de dibujar un trabajo y me he convertido en un artista de manga de pleno derecho”.

Como mencionamos Hajime no Ippo comenzó a publicarse en 1989 y a lo largo de todo este tiempo no solo ha inspirado más de un centenar capítulos de manga, sino que también dio pie a varios anime basados en su historia.