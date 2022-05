El guionista de Doctor Strange in the Multiverse of Madness habló sobre el personaje que se incorporó al MCU en la escena post-créditos

[Esta nota contiene spoilers sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness]

Si todavía no ven Doctor Strange in the Multiverse of Madness, es mejor que no sigan leyendo porque a continuación abordaremos una de las grandes sorpresas de la película más reciente de Marvel Studios y esta vez no estamos hablando de los cameos que tanto anticiparon los tráilers.

Después de todo, aunque desde la compañía encabezada por Kevin Feige todavía no promocionan ese aspecto de la película, en una conversación con el podcast “Hero Nation” de Deadline el guionista de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Michael Waldron, abordó el debut de ese personaje en la primera escena post-créditos.

Concretamente, al final de su conversación con “Hero Nation”, Waldron fue consultado sobre la aparición de Charlize Theron como nada más ni nada menos que Clea en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Inicialmente Waldron manifestó su entusiasmo por la participación de la actriz de Mad Max: Fury Road en el MCU antes de remarcar que el debut de Clea no fue algo de último minuto y que se pensaron “diferentes versiones de esa escena”.

“Siempre supimos que queríamos presentar a Clea, quien en los cómics es, se podría decir, el gran amor de Doctor Strange, pero en muchos sentidos es formidable y es su par como hechicera. Su historia de fondo es fascinante, es la sobrina de Dormammu , la cabeza flotante gigante de la primera película”, dijo Waldron. “Tienen muchas grandes aventuras en los cómics, y sabíamos que queríamos presentarla, pero sentimos que teníamos que cerrar el libro hasta cierto punto en su historia de amor con Christine Palmer, el personaje de Rachel McAdams”.

Por supuesto, a lo largo de la secuela de Doctor Strange y por cortesía de sus aventuras en el Multiverso, Stephen Strange consigue dar vuelta la página respecto a su pasado con Christine y, cuando está por comenzar una nueva etapa en su vida, aparece Clea para invitarlo a una nueva misión.

En ese sentido, Waldron sostiene que la trama de Multiverse of Madness fue clave para llegar al debut cinematográfico de Clea.

“Entonces, el Doctor Strange escucha esa sabiduría de Christine para enfrentar sus miedos y estar abierto a la idea de amar a alguien y luego aparece Clea y supongo que veremos qué sucede después entre los dos”, comentó el guionista que también trabajó en la serie de Loki.

Hasta el momento Theron no ha hablado sobre su incorporación a la franquicia de Marvel Studios, pero poco después del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness empleó sus redes sociales para indicar que su papel como Clea ya no es un secreto.

hasta la fecha Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha recaudado casi $230 millones de dólares a nivel mundial, pero Marvel Studios todavía no confirma otra película de Stephen Strange y por ende lo que sucederá con él y Clea sigue en duda.