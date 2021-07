El Mandarín acecha en el nuevo póster para la película de Shang-Chi

Siguiendo al estreno de un nuevo adelanto de la película, durante este viernes Marvel Studios dio a conocer otro póster para lo que será Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Este nuevo póster obviamente cuenta con el héroe titular entre sus principales figuras, pero también destaca por partida doble a Wenwu, el padre de Shang-Chi que se presentará como el verdadero Mandarín del MCU.

Pero, como si eso no fuese suficiente, este afiche también incluye áreas que tantean a las locaciones de la película como la arena donde se desarrollará el combate entre Abominación y Wong, y la ciudad de San Francisco. Todo mientras también se resalta a algunos de los personajes secundarios.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings fue dirigida por Destin Daniel Cretton y durante esta semana Marvel Studios también dio a conocer un video promocional enfocado en la propuesta de esta cinta:

El estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings está programado para septiembre de este año.