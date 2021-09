El manga de My Hero Academia tendrá una breve pausa debido a la salud de su creador

El manga de My Hero Academia no recibirá un nuevo capítulo durante esta semana. Pese a que originalmente estaba contemplado que el número 41 de la revista Weekly Shonen Jump incluyera un nuevo capítulo de la historia de Deku, recientemente se reveló que eso no sucederá debido al estado de salud de Kōhei Horikoshi.

Por ahora no está claro qué sucedió con el autor, sin embargo, parece que no sería nada grave ya que el manga de My Hero Academia retomará su publicación el próximo fin de semana.

“My Hero Academia, que estaba programado para ser publicado en la Weekly Shonen Jump número 41 (lanzada el 13 de septiembre), se suspenderá debido a la mala condición física del autor”, dice el tweet del anuncio. “La serialización se reanudará a partir del próximo número, el 42 (vendido el 18 de septiembre). Gracias por su comprensión”.

El manga de My Hero Academia comenzó a publicarse en 2014 y desde entonces no solo ha inspirado un anime, sino que a partir de esa adaptación también se ha concretado tres películas e incluso se está desarrollando una producción hollywoodense en live-action.