El protagonista de un notable cameo no estaba seguro “si era una decisión inteligente” participar en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

[Esta nota contiene spoilers sobre “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”]

Aunque en base a los adelantos y los propios comentarios del actor su participación en la película ya estaba prácticamente confirmada, es innegable que la aparición de Patrick Stewart como Charles Xavier fue una de las grandes sorpresas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Después de todo, además de figurar nuevamente como una versión del personaje que encarnó en las películas de los X-Men, Stewart se presentó de la mano del clásico tema de los mutantes y apareció en una silla de ruedas amarilla que no tardó en traer a la memoria de varios fanáticos la caracterización del Profesor X en la recordada serie animada de los X-Men.

Pero ¿cómo fue para el actor participar en la nueva película de Doctor Strange? Después de meses de evasivas al respecto, Stewart finalmente pudo abordar el tema en una conversación con Variety donde explicó que al principio no estaba muy convencido de sumarse a lo nuevo del MCU.

“Bueno, fue un día y medio de trabajo. Estaba en un ambiente muy diferente al que había estado en cualquiera de las películas de X-Men”, contó Stewart. “Y al igual que en Picard, estaba agradecido por eso, porque podía pensar de manera refrescante sobre quién era él y cómo se relacionaba con los demás. Al igual que en Star Trek: Picard, al principio no estaba seguro de si era una decisión inteligente. Dado que Logan había sido una película tan poderosa y lo vimos morir en los brazos de Hugh Jackman”.

Logan fue la última aparición de Stewart como el Profesor X y sin duda marcó un conmovedor cierre para su versión del mutante por lo que claramente las dudas del actor sobre un retorno como Charles Xavier eran legítimas. No obstante, en última instancia Stewart aceptó participar en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y al parecer quedó satisfecho con el resultado. De hecho, el actor dijo que “después de haber visto (Doctor Strange 2) el lunes por la noche, estoy muy feliz y muy orgulloso de haber sido parte de eso”.

Como mencionamos anteriormente, este Profesor X apareció en una silla de ruedas bastante distinta a la que usó su versión de las películas de los X-Men, por lo que aunque su trabajo en la secuela de Doctor Strange fue acotado, Stewart tuvo que acostumbrarse a eso.

“(La silla de ruedas amarilla) era muy diferente al Porsche que conducía en las películas. Era una silla de ruedas muy rápida y muy manipulable. Y cuando vi por primera vez el monstruo que iba a conducir en esta, estaba consternado”, contó el actor. “Pero estuvo bien. Funcionó muy bien. Tuve que detenerlo antes de un tramo de escaleras. ¡Esa era mi única preocupación, era que de alguna manera perdería el control y bajaría las escaleras en esta cosa! Pero era un mundo muy, muy diferente al de las películas de X-Men, con referencias aquí y allá, por supuesto. Pero estaba muy, muy feliz”.

Si bien en Doctor Strange in the Multiverse of Madness las cosas no terminaron bien para ese Profesor X y el resto de los Illuminati, Stewart concluyó su recordatorio sobre la película dejando la puerta abierta para otra eventual incursión como Charles Xavier.

“Ya sabes, toda la serie de cómics de X-Men es muy grande, es tan vasta que podría haber una oportunidad en la que regrese. Ya veremos”, finalizó el actor.