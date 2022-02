Patrick Stewart aparentemente confirmó su participación en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Actualmente Patrick Stewart está en plena campaña promocional de cara a la próxima temporada de Star Trek: Picard, pero aunque el actor quiere hablar sobre lo que sucederá con Jean-Luc, una y otra vez le han preguntado por su supuesto cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

No obstante, aunque durante un minuto pareció que sucedería lo mismo que pasó con Andrew Garfield y Spider-Man: No Way Home en el contexto de la promoción de Tick Tick Boom, parece que Stewart se aburrió de las evasivas.

Después de todo, durante una entrevista con el canal de YouTube Jake’s Takes, Stewart fue consultado sobre la reacción al tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness que fue lanzado durante el Super Bowl y tanteó que efectivamente sería él en aquel adelanto.

“Bueno, tenía mi teléfono apagado cuando sucedió, así que no escuché nada”, respondió el actor. “No fue hasta la mañana siguiente cuando me desperté y miré mi teléfono y descubrí que me habían bombardeado con respuestas y que mi gente de relaciones públicas me había enviado reacciones que habían detallado y preparado a mí”.

“En realidad no reconocí mi propia voz, sonaba diferente. Si tenía un resfriado o algo así en ese momento, no lo sé”, añadió. “Pero estaba asombrado, y todo lo que vieron fue la parte posterior de mi hombro, y creo que mi lóbulo de la oreja, nada más. Se podrían haber hecho muchas conexiones. Pero me complació”.

Si bien Stewart nunca dijo directamente que aparecerá en Doctor Strange 2, como pueden notar sus palabras dan a entender que ese sería el caso por lo que el otro comentario del actor en aquella entrevista se torna aún más curioso.

Y es que, antes de que Stewart abordara la reacción del tráiler, el entrevistador le preguntó que crearía que pasaría en un hipotético encuentro entre Charles Xavier y Stephen Strange.

“Professor X sería extremadamente cauteloso y estaría alerta y, quizás, un poco inseguro porque hay algo que es potencialmente peligroso sobre (Doctor Strange) y creo que eso podría al Profesor Xavier en guardia”, señaló el actor ante el escenario hipotético de un encuentro entre el personaje que interpretó en las películas de los X-Men y el vengador encarnado por Benedict Cumberbatch.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue dirigida por Sam Raimi y se estrenará en mayo.