El remake de Train To Busan que harán en Estados Unidos ya tiene director

Finalmente ya está avanzando el remake de la película surcoreana zombie Train To Busan que planean realizar en Estados Unidos y que contará con el amparo de la productora Atomic Monster de James Wan.

El realizador indonesio Timo Tjahjanto, reconocido por las películas de acción Headshot y The Night Comes for Us, está en negociaciones según Deadline para dirigir esta nueva versión de la historia de un grupo de personas que intenta escapar por tren de una ciudad que ha sido arrasada por zombies.

En el proyecto también están involucradas las productoras Gaumont y Coin Operated, con el responsable de esta última, Gary Dauberman (The Conjuring, It), encargándose de escribir el guión.

A cargo de todo el proyecto estará la compañía New Line Cinema, una división de Warner Bros. que ganó la carrera por obtener los derechos del hit de terror que se estrenó en 2016.