El tráiler del documental de tres partes que abordará la historia de DC

Como Superpowered: The DC Story será conocido un documental de tres partes que será estrenado en el streaming HBO Max.

Con una narración a cargo de la actriz Rosario Dawson, la serie indagará en las raíces de la editorial que terminó siendo conocida como DC Comics y su rol predominante en el origen de los superhéroes con Superman, el éxito del género con Batman, la importancia de Wonder Woman, la influencia de la Liga de la Justicia y todo por lo que es reconocida la editorial.

Con más de 60 entrevistas, la conversación no solo involucrará a creadores como Jim Lee, Mark Waid, Bruce Timm y Mike Carlin, sino que también a una amplia gama de rostros conectados a las adaptaciones DC, como son los casos de los actores Henry Cavill (Man of Steel), Dwayne Johnson (Black Adam), Michael Keaton (Batman), Zachary Levi (Shazam), Jason Momoa (Aquaman), Robert Pattinson (The Batman) y material de archivo de Christopher Reeve (Superman).

Sumen a actrices como Lynda Carter (Wonder Woman), Margot Robbie (Suicide Squad), Kaley Cuoco (Harley Quinn), Melissa Benoist (Supergirl), Gal Gadot (Wonder Woman), Regina King (Watchmen) y Zoë Kravitz (The Batman); directores como Tim Burton (Batman), Christopher Nolan (The Dark Knight), Patty Jenkins (Wonder Woman 1984) y James Gunn (The Suicide Squad); escritores como Damon Lindelof (Watchmen) y Tom Mankiewicz (Superman), o productores como Michael E. Uslan (Batman) y Greg Berlanti (Arrow).

Vean el tráiler a continuación.

El episodio uno, llamado “El viaje del héroe”, se centra en los orígenes de Superman, Batman y Wonder Woman. El segundo capítulo, titulado “Mayoría de edad”, aborda el renacimiento de los cómics de superhéroes en la Edad de Plata y su apogeo de los años 90.

Finalmente, el último capítulo, “Un mejor mañana”, se enfocará en los personajes y creadores de Milestone Comics y el impulso para hacer que los cómics de superhéroes sean más inclusivos y representativos del mundo real.

El estreno en Estados Unidos está fijado para el 20 de julio.