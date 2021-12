Elijah Wood cree que El Señor de los Anillos no habría resultado de la misma manera hoy: “Había menos escrutinio sobre las películas”

Este mes de diciembre se conmemoran 20 años desde el estreno de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, la primera película de la aclamada trilogía que bajo la dirección de Peter Jackson llevó a la pantalla grande la historia de la Tierra Media.

En ese sentido, varios medios y portales han publicado entrevistas y revisiones de la historia de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo y en el contexto de una esas conversaciones con The New York Times, Elijah Wood aseguró que cree que esta franquicia no habría resultado de la misma manera si su realización se hubiese desarrollado en la actualidad.

Particularmente, al ser consultado respecto a si creía que estas películas se podrían hacer hoy como se hicieron en ese entonces, Wood planteó que cuando se desarrolló el rodaje original “había una gran sensación de falta de supervisión”.

“A Peter y al equipo en general se les permitió hacer las películas de la forma en que querían hacerlas sin mucha perspectiva externa”, dijo el actor tras Frodo.

Por supuesto, eso no implica que Jackson y el equipo creativo tenían la libertad para hacer lo que querían con la saga de El Señor de los Anillos. Después de todo, aquella apuesta no era una producción menor. No obstante, Wood sostiene que en el desarrollo de esa trilogía no existía la presión que actualmente se agrega a muchas producciones por cortesía del internet.

“Eso no significa que el estudio no tuviera miedo o no hubiera invertido. Sabían el riesgo de hacer estas películas una tras otra“, dijo Wood. “No sé si ahora (Jackson) podría hacerlas de la misma manera”.

“Mira, Internet también es diferente. Había menos escrutinio sobre las películas. Se sabía menos sobre ellas. Podíamos hacer películas en una burbuja. Tuvimos problemas pintorescos, como que había algunos fotógrafos en lo alto de una colina, pero fue bastante menor”, señaló Wood entre risas. “No sé si eso sería posible ahora. Ahora el mundo está en línea y casi todo el mundo tiene acceso a cualquier tema”.

Las películas de El Señor de los Anillos no solo son una de las sagas más queridas del último tiempo, sino que también están entre las entregas más aclamadas en el terreno de la fantasía. En ese sentido, la reflexión de Wood no deja de ser llamativa ante lo que será la serie ambientada en el mundo de la franquicia y que está desarrollando Amazon Prime Video con miras a un estreno en 2022. Después de todo, aunque tendrá el amplio mundo de J. R. R. Tolkien para explorar, esa producción se presentará en un contexto muy distinto al que recibió a la trilogía de El Señor de los Anillos e incluso a las películas de El Hobbit.

