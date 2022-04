Elon Musk quiere justificar su compra de Twitter como un movimiento por la libertad de expresión

Durante los últimos años el concepto de libertad de expresión ha salido al debate en un montón de contextos y a distintos niveles. Pero, en particular en el mundo de las redes sociales, aquel tópico se ha convertido en el foco de discusiones ante la regulación de elementos como los discursos de odio y la propagación de noticias falsas.

En ese sentido, como Twitter es una de las redes sociales más importantes a nivel mundial, el tema de la libertad de expresión inevitablemente fue abordado en la conversación entre Chris Anderson de TED y Elon Musk, el CEO de Tesla que quiere comprar Twitter por $43 mil millones de dólares.

En el pasado Musk se autoproclamó como un “absolutista de la libertad de expresión”, pero en la charla que fue transmitida en vivo por TED durante este jueves, el empresario dio a entender que su definición de ese concepto es bastante acotada.

Particularmente, durante un segmento de la conversación Musk fue consultado respecto a dónde se fija el límite de la libertad de expresión. El empresario trató de abordar la pregunta indicando que la libertad de expresión siempre tendrá un límite fijado por las leyes de cada país y posteriormente apuntó a que quiere transparentar el trabajo de Twitter abriendo su algoritmo y permitiendo que el código de la plataforma esté en GitHub para que la gente sugiera cambios.

Aquella respuesta no le bastó a Anderson quien intentó saber cómo Musk, quien ya es accionista de Twitter, pretendía lidiar de mejor manera con la regulación de contenido que actualmente se realiza en parte por algoritmos y personas. El CEO de Tesla planteó que cree que ante la duda que pueda existir en algunos casos, los tweets de la discordia no deberían ser eliminados pero tal vez tampoco deberían ser promovidos.

En ese sentido, después de indicar que le gustaría adoptar una postura reacia a borrar cosas, Musk dijo que “una buena señal de si hay libertad de expresión es si alguien que no te gusta puede decir algo que no te gusta. Si ese es el caso, tenemos libertad de expresión. Es muy molesto cuando alguien que no te gusta dice algo que no te gusta. Esa es la señal de una situación de libertad de expresión sana y funcional”.

Por supuesto, aquella definición de libertad de expresión puede parecer muy simple y maleable para los desafíos que presenta una plataforma como Twitter, sobre todo considerando que en la misma conversación Musk indicó que quiere que ese concepto sería la piedra angular en su visión para la plataforma.

“No será perfecto, pero queremos que sea lo más libre posible”, indicó el empresario. “Es muy importante que haya un espacio inclusivo para la libertad de expresión”.

En paralelo a todas estas conversaciones sobre la libertad de expresión, Musk también abordó uno de los elementos más comentados de su propuesta para Twitter: la posibilidad de editar publicaciones.

Al ser consultado sobre cómo aquella opción podría dar pie a problemas con los retweets y el respaldo que entregan otros usuarios, Musk demostró que todavía no descifra la forma correcta de llevar a cabo esa opción. “Creo que solo tendría la capacidad de editar durante un período corto de tiempo y eliminar todos los retweets y favoritos después de una edición”, comentó al respecto antes de señalar que está dispuesto a recibir sugerencias.

Finalmente Musk reconoció que puede que su ambición por comprar Twitter no resulte, sin embargo, advirtió que tienen un “Plan B” aunque no quiso detallar qué implicaba esa idea.